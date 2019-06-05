Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Daha sonra, il başkanlığının bulunduğu sokakta seçim otobüsünün üzerine çıkarak vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bizim, bu ülkenin vatanseverleri olarak bir görevimiz var. Biz, cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırmak zorundayız. Biz, güzel ülkemizde gelişmiş ülkelerin standartlarını taşıyan bir demokrasiyi ve demokrasi kültürünü bu ülkeye getirmek zorundayız. Bu amacın gerçekleşmesinde en büyük katkıyı sizler vereceksiniz. Beraber, birlikte yapacağız bunu." diye konuştu.

''BİRLİKTE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ''

Demokrasiye ulaşmanın ve onu savunmanın kolay olmadığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Demokrasi için de mücadele etmek kolay bir olay değildir. Yeri geldiğinde demokrasi için mücadele edenler, bedel ödemişlerdir ama bizler, çocuklarımıza güzel bir Türkiye bırakacaksak, huzur içinde yaşayacağımız bir Türkiye’yi bırakacaksak, bütün dünyada 'Evet Türkiye’de demokrasi var ve demokrasi mücadelesi var.' dedirteceksek, birlikte çalışmak zorundayız.

Benim sözün sadece CHP’ye oy veren vatandaşlara değil, demokrasi bizden farklı düşünen herkes için gerekli bir kuraldır. Ben nasıl onun düşüncelerine saygı göstereceksem, onun da düşüncelerini özgürce savunabileceği bir rejimi savunuyorsam, o da benim için aynı şeyleri düşünmelidir." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KÖY ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şile'nin Kabakoz köyüne ziyarette bulundu.

Kılıçdaroğlu, 750 yıllık geçmişi olan Kabakoz köyüne gidişinde, yol üstünde bazı vatandaşlarla selamlaştı.

Köyde Yüksel ailesinin evinde bir süre kalan Kılıçdaroğlu, daha sonra köy meydanındaki kıraathanede Kabakoz sakinleriyle bir araya geldi.

Kabakoz Muhtarı Timur İzmir ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kılıçdaroğlu, daha sonra köyden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu'na CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li belediye başkanları ve milletvekilleri eşlik etti.

İSTANBUL (AA)