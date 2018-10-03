İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Her şeye zam geldi. Samandan, tütüne, mercimeğe kadar. Zam gelmeyen çiftçinin ürettiği ürün, memur, emekli ve işçinin maaşı. Onlar şimdi faturayı ödemekle meşguller. Bugün Çanakkale'de bir kadın beni yoldan çevirdi. Bana dedi ki, "Bizi bu pahalılıktan kurtar".

"BAŞKANLARDAN İKİ ŞEY İSTERİM"

Ben belediye başkanlarından iki şey isterim; Hiçbir ayrım yapmadan herkese hizmet götüreceksiniz. Bizde vatandaşı ötekileştirmek yoktur. İki; Harcadığın her kuruşun hesabını millete vereceksin.

"HERKES HUZUR İÇİNDE YAŞAMALI"

Biga'da herkes huzur içinde yaşamalıdır. Bunun yolunu açacak da belediye başkanlarımız. Bizim belediyecilik anlayışımız diğerlerine benzemez. Biz namuslu siyasetin olması gerektiğini her ortamda savunuruz.