İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları:

İzmir milletvekili olarak bana bu onuru yaşattığınız için. Bütün izmirlilere yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. İzmir, Türkiye'nin gözbebeği olan bir kent, demokrasinin kalesi, uygarlığın kalesi olan bir kent. 8500 yıllık tarihi bahrında taşıyan bir kent. İzmir milletvekili olmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum.

Victor Hugo, İzmir için şöyle der; "İzmir bir prensestir, çok güzel küçük şapkasıyla. mutlu ilkbaharlar durmaksızın onun çağrısına yanıt verir"

Biz Mart'ın sonu bahardır derken. Yıllar önce Victor Hugo'nun söylediğini tekrarlamış oluyoruz.

Bütün Türkiye'ye bahar ve barış gelmeli. En büyük arzumuz budur.

İzmir'e çok güzel hizmetler yapıldı. Lüften hep beraber ayağa kalkarak Aziz Kocaoğlu'nu alkışlayalım. 390yıl hapisle yargılandı. Ama diz çökmedi, boyun eğmedi.

Birileri kurşundan söz ediyor. Eğer bu ülkeden kurşundan söz edeceksen, Hasan Tahsin'in kurşunundan söz edeceksin.