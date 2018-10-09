İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili kanun teklifini verdik. İlgili komisyonun olağanüstü toplanmasını istedik. Ak, kara her şey ortaya çıkacak. Emeklilikte yaşa takılanlar yüz binleri buldu. Hangi parti samimiyse göreceksiniz.

"ŞEHİTLERİMİZE ALLAH'TAN RAHMET DİLİYORUZ"

Terör bir insanlık suçudur. Bugün Hakkari Çukurca'dan bir şehit haberi geldi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Terör örgütüyle masaya oturup pazarlık yapanları hiç kimse unutmasın. Bütün şehitlerimizin vebali günahı onların boynunadır. Biz bütün bunları dünyaya anlatmak zorundayız.

"AMACIMIZ DAHA SAYGIN BİR TÜRKİYE"

Siyaset niye vardır? Ülkeyi kalkındırmak için siyaset yaparız. Büyütmek için yaparız. Evde, mahallede, sokakta huzur olsun diye yaparız. Zamanı gelir eleştirir, destek oluruz. Amacımız daha saygın bir Türkiye'yi inşa etmektir. Bir memlekette adalet varsa orada barış da vardır. Gencecik çocukları hapse atıyorsanız orada adalet yoktur. Avukatı bile neden böyle savunma yapıyorsun diye hapse attılar. Tam bir zorba devlet. Yaptıklarının farkına varıp sabaha karşı serbest bıraktılar.



















