Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları "Çocuklar her yerde büyür; ama Bahçeşehir Kolejinde yeteneklerini geliştirerek büyür." sloganıyla çağdaş ve kaliteli eğitime inandığı her alanda desteklerini sürdüren Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda gerçekleşecek.

At Terbiyesi Yarışmaları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan Bahçeşehir Koleji At Terbiyesi Ligi Yarışmaları, binicilik sporunun geniş kitlelere tanıtılması amacıyla gelecek vadeden genç yeteneklerin keşfine de olanak sağlamaya devam ediyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu’na kayıtlı tüm binicilere açık olarak Covid-19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak gerçekleştirilecek heyecan dolu yarışmalar, Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırlayacak. Yarışmaların medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri olan Radyo D ve Demirören Medya üstleniyor.

Türkiye Binicilik Federasyonu’nun 2020 yılında resmi branşları altına almış olduğu Para At Terbiyesi 2. Ayak Yarışmaları 19-20 Haziran’ da Kemer Country Club Atlı Spor Kulübü’nde gerçekleşecek.

Türkiye Binicilik Federasyonu ve Uluslararası Binicilik Federasyonu’nun (FEI) 2019 yılında ortak başlattığı alt yapı çalışmaları ve günümüze kadar proje direktörü Fransız Patricia Nadoux ile devam eden Para At Terbiyesi branşının 19- 20 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Para At Terbiyesi yarışmalarına ülke çapından katılacak olan altı sporcuların Uluslararası Binicilik Federasyonu yetkilisi tarafından ulusal resmi seviyeleri belirlenecek ve ulusal yarışmalara katılmaya hak kazanacaklar.

Türkiye Binicilik Federasyonu, üç senedir Uluslararası Binicilik Federasyonu (FEI) ile ortak yürüttüğü Para At Terbiyesi branşı yapılandırma projesini hayata geçirmekle kalmayıp, Türkiye’deki Paralimpik sporculara örnek bir branşı yaygınlaştırmanın gururunu da taşıyor.

Para At Terbiyesi Yarışmaları 19 – 20 Haziraz 2021 tarihlerinde Covid - 19 önlemleri kapsamında seyircisiz olarak koşulacak. Sonuçlar Türkiye Binicilik Federasyonu resmi web adresinde www.binicilik.org.tr adresinde yayınlanacak.