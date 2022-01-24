Magazin Kenan Doğulu caz makamında şarkılarını seslendirecek

Kenan Doğulu caz makamında şarkılarını seslendirecek

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Kenan Doğulu caz makamında şarkılarını seslendirecek

Kenan Doğulu, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz ile 28 Ocak’ta sahnede bir araya gelecek.

24 Ocak 2022, Pazartesi 10:45 Son Güncelleme:
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Türk pop müziğinin sevilen ismi Kenan Doğulu, gitarist Cenk Erdoğan ve davulcu Mehmet İkiz 28 Ocak’ta sahnede bir araya geliyor. İş Sanat tarafından Maximum Uniq Hall’da gerçekleşecek buluşmada, Doğulu’nun şarkıları caz trio olarak yorumlanacak. Buluşmada, Erdoğan ve İkiz’in ortak üretimleri "Lahza" albümünde yer alan parçalar da Kenan Doğulu ile birlikte seslendirilecek. Türk müziğinin makamsal yapısını, caz ve elektronik ile harmanlayarak doğaçlama temeline oturttukları müzikleriyle dikkat çeken Erdoğan ve İkiz, Kenan Doğulu ile ilk kez aynı sahnede seyircisi ile buluşacağı belirtildi.

(İHA)

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