6 yıllık zorlu tedavi süreci sonunda geldiği noktayı eşi Beril Işık açıkladı. Işık “Fizyoterapi ve ergoterapi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakışlarıyla çevresini takip edebiliyor. Gözleriyle iletişim kurmaya başladı.

'Büyük ölçüde ilerleme kaydettik'

Kimi zaman bütün bir gün tekerlekli sandalyesinde oturuyor. Vücudunu tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu. Büyük ölçüde ilerleme kaydettik.”

*Beril Işık, Kenan Işık rahatsız olur diye ziyaretçi kabul etmek istemiyor.

*Kenan Işık kazayı geçirdiğinde 'Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyordu.