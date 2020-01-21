Kenan Işık'ın eşi 6 yıl sonra açıkladı: Gözleriyle iletişim kuruyor
Tiyatro sanatçısı, yönetmen Kenan Işık 2014’te gittiği saunada ayağının kayması sonucu düşünce beyin kanaması geçirmiş, sonrasında bitkisel hayata girmişti.
6 yıllık zorlu tedavi süreci sonunda geldiği noktayı eşi Beril Işık açıkladı. Işık “Fizyoterapi ve ergoterapi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bakışlarıyla çevresini takip edebiliyor. Gözleriyle iletişim kurmaya başladı.
'Büyük ölçüde ilerleme kaydettik'
Kimi zaman bütün bir gün tekerlekli sandalyesinde oturuyor. Vücudunu tutabiliyor, dik durabiliyor. Daha önce bunların hiçbirini yapamıyordu. Büyük ölçüde ilerleme kaydettik.”
*Beril Işık, Kenan Işık rahatsız olur diye ziyaretçi kabul etmek istemiyor.
*Kenan Işık kazayı geçirdiğinde 'Kim Milyoner Olmak İster'i sunuyordu.