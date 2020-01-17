Bu fotoğrafta ceket yok Kenan İmirzalıoğlu’nun üzerinde. Sıla ve Hazer Amani’nin nikah sonrası verdikleri davetten çıkarken, üşüyen eşine vermiş ceketini...

Ünlü erkeklerin medya karşısında saç tellerinin görüntüsüne bile takıldıkları bir dünyada hoş bir hareket!

Çoğumuzun unuttuğu, benzer durumlarda, aracı getiren valelere “Acele edin!” diye fırça attığı bir dünyada eski zamana dair bir jest...

Bazı erkeklerin eşlerine aldıkları cip, bilmem kaç karat tektaş ya da bilmem ne marka saatin haberini muhabirlere uçurup, sevgisini harcadığı parayla göstermeye çalıştığı bir dünyada, çok daha kıymetli bir tavır bu...

Kenan’ın ceketi, Sinem Kobal’ın üzerinde çok daha yakışmış İmirzalıoğlu’na...



