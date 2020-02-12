Moda her zaman bir eskiye dönüş kaygısı güdüyor. Küçük çantalar, devasa mücevherler, croptoplar derken; şimdi de 2000'lerin iddialı modası olan pantolon üzerinden tanganın görünmesi, yeniden trend olma yolunda. Dünyanın en çok kazanan mankeni olan Kendall Jenner, New York sokaklarında bu modayı yeniden hayata döndürmüş gibi görünüyor. Jenner, pantolonunun üzerinden iç çamaşırı görünüyor gibi tasarlanmış olan pembe bir takım giydi.

Kendall Jenner, I.AM.GIA marka 50 dolarlık pembe bir bluz ve 75 dolarlık yine pembe bir pantolon giydi. Her zamankinden daha ucuz bir kıyafetle görüntülenen Jenner, 895 dolarlık Amina Muaddi marka ayakkabı ve 165 dolarlık Emili Cara marka küpe takmıştı.

Kendall'ın kıyafeti ayrıntılarla doluydu ancak en dikkat çeken tarafı, pantolonundaki tanga benzeri bel kayışlarıydı.

Kendall Jenner ilk değil

2019 yılında DJ Khaled ile Miami'de klip çeken Jennifer Lopez de Natasha Zinko tasarımı tanga askısı detaylı bir pantolonla objektiflere yakalanmıştı.





Jenner'in ablası Kim Kardashian West, 2018'de Instagram'da siyah Gucci marka tanga giymiş ve sarı pantolonunun üzerinden gözükmesini sağlamıştı.





Moda devi Versace, 2020 kreasyonunda tanga gösteren bir pantolon tanıtmıştı.