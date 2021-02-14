Kendall Jenner: Çok ağladığım günler oldu

25 yaşındaki model Kendall Jenner, bir takipçisinin Twitter'da yazdığı "Eğer 99 tane problemim olsaydı ve Kendall Jenner gibi görünseydim, onların hepsini çözerdim" mesajını görünce harekete geçti. Kendall Jenner bu paylaşıma duyarsız kalmadı ve yanıt verdi. Ünlü model, "Son derece şanslı bir kızım. Bütün sahip olduklarım için minnettarım. Ama bilmenizi isterim ki benim de kötü günlerim oluyor" yazdı.

Kendall Jenner takipçilerine, "Olduğunuz gibi güzelsiniz. Her zaman her şey göründüğü kadar güzel olmayabilir" diye seslendi.

Jenner'ın bu paylaşımı üzerine bir takipçisi ayna karşısında çektiği bir selfie pozunu paylaşarak "Kendall Jenner, 'benim de kötü günlerim oluyor' diye yazdıktan sonra" mesajını yazdı.

'Buna çok ihtiyaç vardı'

Bir başka takipçisi de Jenner'ın mesajına karşılık olarak "Buna çok ihtiyaç vardı. Göz kamaştırıcı bir ünlü olduğunuz için insanlar sizin de sorunlarınız olmadığına inanıyor. Hepimizin sorunları vardır. Hepimiz insanız. Ve senin bu yüzünü görmek de hoş" diye yazdı.

Kendall Jenner, daha önce Allure dergisiyle yaptığı bir söyleşide bir dönem insanların kendisi hakkında söylediği şeyler yüzünden günlerce ağladığını itiraf etmişti.

'Ben üstün insan değilim'

Jenner, 2019 tarihli bu söyleşide, "Ben üstün insan değilim. İnsanların internet üzerinden söylediği bazı şeylerin çok yaralayıcı olduğunu hissediyorum. Bu arada hayatınızı yaşamaya ve bunları umursamamalısınız" demişti.

Ablalarına özenmiş

Kendall Jenner, daha gençken de ablaları gibi görünmediği için üzüldüğünü itiraf etmişti. Ablalarının kıvrımlı görüntüsüne sahip olmamanın bir dönem kendisi için üzüntü kaynağı olduğunu söylemişti. Fakat sonradan herkesten farklı olmaktan hoşlandığını ve farklı şeyler yapmayı sevdiğini de eklemişti.

Kendall Jenner, reality show yıldızı ablası Kim Kardashian'a ait giyim markasının 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel koleksiyonunun tanıtımını yaptı.

Kırmızı iç çamaşırıyla objektif karşısına geçen 25 yaşındaki güzel, takipçilerinden 10 milyonun üzerinde beğeni almayı başarırken, sosyal medyada gündem oldu.

Fiziği ile bir kez daha herkesi kendine hayran bırakan Kendall Jenner'a, 23 yaşındaki kardeşi Kylie Jenner da "Mükemmel" yorumu ile hayranlığını dile getirdi.



