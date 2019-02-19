Kendi elektriğini üreten lise

Santral ile bugüne kadar 12.500 kWh elektrik üretimi gerçekleştirildi. Saint-Joseph Lisesi Doğa Bilimleri Merkezi ve Sürdürülebilir Kalkınma Koordinatörü Ahmet Birsel ‘Güneş Enerjisi Santrali’ projesiyle, okulun yıllık elektrik tüketim miktarının yüzde 10 ile 12’sini karşılanacağını belirtti. Birsel, projeyle ilgili şunları söyledi: “Küresel ısınmaya karşı önlem almak ve iklim değişikliğinin önüne geçmek için karbon salınımı azaltmak gerekiyor. Biz de bu soruna kendi imkanlarımız çerçevesinde çözüm bulmak için proje geliştirmeye karar verdik. Ağustos 2016’da ‘Güneş Enerjisi Santrali’ fikri ortaya çıktı. Anıtlar Yüksek Kurulu’nun ve Kadıköy Belediyesi’nin desteğiyle örnek olmasını arzu ettiğimiz bu projeyi uygulamaya koyduk. Sistemin işleyişinde pil benzeri bir depolama aracı kullanılmadı. Santral sadece lisenin öz tüketimi için kullanılacak.”