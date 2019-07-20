Kendilerini MİT ve TSK personeli olarak tanıtıp dolandırdılar!

Adana'da İl Emniyeti Müdürlüğü’ne başvuran bir kişi, R.B.’nin kendisini yarbay olarak tanıttığını ve askeri okul sınavına giren oğlunu astsubay yapacağını söyleyip 25 bin lirasını aldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, B.Y. ve İ.T.’nin de kendilerini MİT elemanı olarak tanıttığını ve 1 kişiyi Adana’da MİT’te işe başlatma iddiasıyla 45 bin lira dolandırdığını saptadı.

Harekete geçen polis, B.Y., İ.T. ve R.B.’yi yakaladı. Şüphelilerden R.B. ve B.Y. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanırken İ.T. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

DHA