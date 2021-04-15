Kendine LG manyağı diyen adam telefonlarından vazgeçmiyor

LG 5 Nisan 2021 tarihinde yaptığı yeni bir açıklama ile zarar eden mobil bölümünü tamamen kapatacağını belirtti. 31 Temmuz itibarıyla tamamen üretimi durdurmayı planlayan LG'nin bu kararına en çok üzülen Güney Koreli Ryu Hyun-soo olmuş gibi duruyor. Kendisini LG manyağı olarak nitelendiren Hyun-soo, geniş bir koleksiyona da sahip.

Geçtiğimiz 23 yılda 90 ayrı LG modeli kullandığını söyleyen Hyun-Soo, pazardan çekilse de hala LG kullanmaya devam edeceğini söylüyor.

23 yıl önce telefonların tasarımını ve yaratıcı özellikleri nedeniyle LG kullanmaya başladığını söyleyen Hyun-soo, telefonların ses kalitesine aşık olduğunu belirtti.

Hyun-Soo, özellikle ses sistemi nedeniyle LG telefonları kullanmaya devam ettiğini aktardı.

Evinde bir de LG tamir atölyesi bulunan "LG manyağı", şirketin akıllı telefon pazarından çekilmesiyle birlikte parça ve yazılım desteğini alamayacak.

Hyun-soo konu hakkında ise “Samsung'un telefonları akıllı bir arkadaş gibi, Apple'ın telefonları ise kız arkadaş gibi. LG'nin telefonları ise hayatımın iniş çıkışlarını paylaştığım bir arkadaş gibi. Dostumun beni bırakıyor olmasını görmek üzücü. Çok üzücü” dedi.