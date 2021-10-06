Siyaset Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti

Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti

Siyaset

Kendini vuran Saadet Partisi Bartın İl Başkanı, hayatını kaybetti

Saadet Partisi Bartın İl Başkanı ve kuyumculuk yapan Ünal Yurtbay (52), kendisine ait aracın içinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

06 Ekim 2021, Çarşamba 15:29 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Kemerköprü Mahallesi Türbe mevkiinde meydana geldi. Kuyumculuk yapan, 2 çocuk babası Ünal Yurtbay, yol kenarında park ettiği 74 DC 525 plakalı otomobilinde başına dayadığı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Yurtbay, Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yurtbay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Haberi alan Yurtbay’ın yakınları ve partililer hastanenin önüne akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



DHA

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