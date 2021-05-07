Dünya Kendisini evdeymiş gibi gösteren arka planla, trafikte toplantıya katıldı

Kendisini evdeymiş gibi gösteren arka planla, trafikte toplantıya katıldı

Dünya

Kendisini evdeymiş gibi gösteren arka planla, trafikte toplantıya katıldı

ABD´de Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, araç kullandığı sırada kendisini evdeymiş gibi gösteren bir arka planla videokonferansa katıldı.

07 Mayıs 2021, Cuma 18:41 Son Güncelleme:
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ABD’nin Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, yasama meclisinin çevrimiçi toplantısına katıldı. Kurulun bu haftaki gündeminde, ’elektronik cihazların trafikte kullanılmasının yasaklanması’ öngören yasa tasarısının yer aldığı ifade edildi. Senatör Andrew Brenner, çevrimiçi toplantıya araç sürerken katılırken, trafikte olduğunu belli etmemek için arka planı değiştirdi. Toplantıya katılan diğer senatörlerin, Brenner’ın toplantıya araç kullanırken katıldığını fark etmesinin ardından şaşkına döndü.

"AYRI AYRI İKİ TOPLANTIYA KATILDIM"

Yerel medyaya konuşan Brenner, görüşme sırasında araç kullandığını itiraf ederek, "Dikkatim dağılmamıştı. Araç sürmeye ve görüşmeyi dinlemeye özen gösteriyordum Ayrı yerlerde arka arkaya iki toplantıya katıldım. Başka çare yoktu" dedi.

DHA

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