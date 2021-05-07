ABD’nin Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, yasama meclisinin çevrimiçi toplantısına katıldı. Kurulun bu haftaki gündeminde, ’elektronik cihazların trafikte kullanılmasının yasaklanması’ öngören yasa tasarısının yer aldığı ifade edildi. Senatör Andrew Brenner, çevrimiçi toplantıya araç sürerken katılırken, trafikte olduğunu belli etmemek için arka planı değiştirdi. Toplantıya katılan diğer senatörlerin, Brenner’ın toplantıya araç kullanırken katıldığını fark etmesinin ardından şaşkına döndü.

"AYRI AYRI İKİ TOPLANTIYA KATILDIM"

Yerel medyaya konuşan Brenner, görüşme sırasında araç kullandığını itiraf ederek, "Dikkatim dağılmamıştı. Araç sürmeye ve görüşmeyi dinlemeye özen gösteriyordum Ayrı yerlerde arka arkaya iki toplantıya katıldım. Başka çare yoktu" dedi.

DHA