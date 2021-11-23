Kendisiyle evlenmişti, kendisini aldattığı için boşanıyor

POSTA.COM.TR- Geçtiğimiz aylarda kendisiyle evlenerek dünya gündemine giren 33 yaşındaki Brezilyalı model Cris Galera, yine flaş bir karara imza atıyor.

Brezilyalı model, kendisiyle evlendikten yaklaşık 3 ay sonra kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanma davası açtı.

ERKEKLERDEN BIKTIĞINDAN KENDİSİYLE EVLENMİŞTİ

Brezilyalı model zaman içinde erkeklere olan güveninin sarsıldığını ve kendisi ile evlenmeye karar verdiğini açıklamıştı.

Erkeklerden bıktığını ve kendi ayakları üzerinde duran bir kadın olarak tek başına mutlu olabileceğini dile getiren Galera 3 ayın ardından boşanma talebinde bulundu.

Kendi düğününde bir Katolik kilisenin önünde verdiği düğün pozlarıyla sosyal medyada gündem olan Galera, özel bir kişiyle tanıştığı için boşanmaya karar verdiğini söyledi.

Boşanma hakkında konuşan Galera, "Evliliğim sürdüğü sürece mutluydum. Ancak başka birine aşık olmaya başladım. Onun özel bir kişi olduğunu hissettiğimde aşka inanmaya başladım" dedi.