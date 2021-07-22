Kenger otu papatyagiller familyasında bulunan ve boyutları 40 ile 50 cm’ye kadar ulaşan, çok yıllık bitki türleri arasında yer alır. Aynı zamanda rengi üzerinden tüylü bir yapısı ile görüntü sunar. Bazı yerlerde devedikeni olarak da bilinen kenger otu, özellikle insan sağlığı açısından birçok önemli fayda sunuyor. Dikenli görüntüsü ve mor rengi ile beraber ülkenin dört bir tarafında bulunan yaygın ot türleri içerisinde geldiğini ifade etmek mümkün.

Kenger Otu Faydaları Nelerdir?

Sağlıklı bir yaşam vaat eden kenger otu sunduğu birçok fayda üzerinden ön plana çıkıyor. Üstelik sakızı ile beraber dikenlerinin yanı sıra birçok farklı kısmı üzerinden değerlendirilen bir ot türüdür.

- Diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir.

- Özellikle de dişlerin beyazlatılması için oldukça faydalıdır.

- Diş ağrılarını gidermek konusunda yardımcıdır.

- İltihaplanmalara karşı tedavi amaçlı kullanılır.

- Patlayan kulak zarı için yine tedavi amaçlı ele alınır.

- Safra kesesi üzerinden taşların düşürülmesinde yardımcıdır.

- İştah açıcıdır.

- Hazımsızlığa karşı iyi gelir.

- Tansiyon hastaları için faydalıdır.

- Şeker hastalığına karşı kullanılır.

- Yüz felcine karşı değerlendirilir.

- Kansızlık ile beraber halsizliğe karşı iyi gelir.

Oldukça fazla sayıda sunduğu fayda üzerinden dengeli ve düzenli bir şekilde tüketilebilecek önemli ot kaynakları içerisinde geliyor. Üstelik sadece Türkiye'de değil aynı zamanda Avrupa ve Ortadoğu pazarında da önemli bir yere sahip ot türleri içerisinde yer alıyor.

Kenger Yenir mi?

Halk arasında ayrıca devedikeni olarak da bilinen Kenger otu, tüketilebilen bir besin kaynağı olarak öne çıkar. Özellikle bu konuyu merak eden birçok kişi internet üzerinden bilgi almaya çalışıyor. Düzgün bir şekilde temizlemek ve hazırlamak ile beraber, farklı tüketim yöntemleri üzerinden ele almak mümkündür. Özellikle dalları ve kabuklarını soymak suretiyle tüketim amaçlı değerlendirilen doğal ot kaynakları içerisinde bulunuyor. En çok da gövdesinin kesilmesi üzerinden ortaya çıkan süt eşliğinde sakız imalatında kullanılır. Böylece önemli bir şifa kaynağı olarak öne çıkmasının yanı sıra, çiğnense dahi herhangi bir şekilde bozulma yer almamaktadır.

Kenger Nasıl Tüketilmeli?

Kenger otu genel olarak kabukları soyulmak suretiyle tüketilen bir ot türüdür. Özellikle gövdesi dikkatli bir şekilde kesilmek suretiyle içerisinden süt çıkar. Günümüzde bu süt sakız imalatında kullanılan önemli bir yapı kaynağıdır. Aynı zamanda kenger otu haşlanmak suretiyle de kullanılan bir ot türüdür. Bu doğrultuda haşlanmak suretiyle salatalarda güzel bir lezzet olarak değerlendirmek mümkün. Özellikle kendine has araması ile beraber keyifli tüketilebilecek besin kaynakları içerisinde yer alıyor.

Kenger Otu Zararlı mı?

Genel olarak bakıldığı vakit kenger otunun herhangi bir zararının olmadığını ifade etmek mümkün. Ancak her doğal bitki kaynağında olduğu gibi kenger otu da aşırı tüketildiği vakit zararlı olabilir. Daha çok haşlanmak suretiyle salatalarda değerlendirilen kenger otu, midesi ve alerji konusunda hassas olan kişilerin dikkatli olması gerektiği bir besin kaynağıdır. Aşırı tüketilmesi ile beraber istenmeyen bazı durumlar söz konusu olabilir. Ancak bunlar nadir olması ile beraber normal şartlar altında dengeli bir şekilde değerlendirilecek ot kaynakları içerisinde geliyor.





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