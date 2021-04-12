Kenzül arş duası başta Fatiha suresi olmak üzere birçok surenin ilk ayetlerini zikreder ve bu surelerin hürmetine Allah’tan ister. Kuran-ı Kerim’de yer alan harflerin ve surelerin hakkı için Allah’tan ister. Allah’ın isimlerinin hakkı için Allah’tan bağışlanma, ihtiyaçları dile getirme gibi birçok istekte bulunulur.

Kenzül Arş Duası nasıl yapılır?

Kenzül arş olarak isimlendirilen bu dua okunması için abdestli olmak gerekmez. Abdestli olarak okunursa daha iyi olduğu söylenir. Dua ederken kıbleye dönüp dua etmek çok daha önemli olduğu için Kenzül Arş duasını okumak içinde kıbleye dönmek daha iyi olacaktır. Duanın yapılaması için en uygun vakitler genel olarak seher vakti ve gece vaktidir. Kenzül arş duasını okumadan önce kişi hangi niyetle okuyorsa o niyeti belirtmeli ve içinden geçirmelidir. Kenzül arş duasının ardından Ayetel Kürsi okunabilir.

Kenzül Arş Duası neden okunur?

Kenzül arş duası kişilerin genel olarak aşk için, evlilikte muhabbet için, rızık için, okurlar. Alimler tarafından Kenzül arş duası “her türlü dilek için” okunur şeklinde tarif ederler. Kenzül arş duası Allah’tan istenebilecek olan her şey iççin okunabilecek bir duadır. Şifa arayan kişiler de, tövbe edecek olan kişilerde, sınavının başarılısı geçmesini isteyen kişilerde, evliliğinin hayırlı olmasını isteyen kişilerde bu duayı okuyabilirler.

Kenzül Arş Duasının neden birden fazla çeşidi var?

Kenzül arş duası bir ayet değildir ya da bir hadisten alınmış dua değildir. Bu sebeple farklı alimlerin kendilerine göre yaptıkları duadır. Önemli olarak görülen bu duanın dilden dile aktarılması sonucunda da farklı şekillerde Kenzül arş dualarını oluşturmuştur.

Kenzül Arş Duasının fazileti