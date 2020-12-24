Kepekli ekmek kısaca kırılmış buğdayın dış katmanında bulunan posası olarak bilinmektedir. Fakat çoğu gıdada olduğu gibi buğday için de en önemli yeri dışı olduğu kabul edilir. Fakat bireylerin unutmaması gereken en önemli özelliği kepeğin oldukça faydalı olmasıdır.

Özellikle kepek denilen buğday giysisi buğdayı her türlü hava şartına karşı korur. Bu nedenle sağlık ile alakalı durumlar da sıkça a tercih edilmektedir. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre günden güne kepekli ekmek kullanımında ciddi bir artış başlamıştır. Şehir yaşamına ayak uyduran bireylerin doğal hayat ile bağlantıları kepekli ekmek ile sağlanır.

Kepekli ekmek kilo vermeye yardımcı olur mu?

Kilo vermek isteyen bireylerin ilk olarak bilmesi gereken yedikleri temel gıdalardaki karbonhidratlara dikkat etmesi gerekir. Çünkü bireylerin şişmanlamasına neden olan temel etmen günlük kalori miktarının çok üstüne çıkılması olmaktadır. Özellikle en çok tercih edilen ve her öğün tüketilen gıda olan ekmek için bu durum geçerlidir. Ekmek türleri arasında bulunan kepekli ekmek diğerlerine göre nispeten daha hafif olmaktadır. İlk olarak bir dilim ekmeğin kalori miktarı yaklaşık 150 kalori olarak hesaplanmıştır.

Fakat kepekli ekmek için bu durum yarı yarıya düşmektedir. Sadece bir dilim kepekli ekmek içinde barındıran kalori miktarı tam 80 kalori olarak hesaplanmıştır. Fakat kilo verdiği düşünülerek uzun süre ve olduğunda fazla tüketilmesi kesinlikle zararlıdır. Bireyler genellikle günde bir dilim kepekli ekmek tüketmeye emek göstermelidir. Fazla tüketiminin devamında zararlı kilo artışlarının da devamında getireceği unutulmamalıdır.

Kepekli ekmek geçmişten günümüze kadar sık sık kullanılan gıda türlerinden birisi olmuştur. Özellikle şehir yaşamına geçen bireylerin kepekli ekmek alışkanlıkları yok denecek kadar azdır. Fakat son zamanlarda bilgilendirme çalışmaları ve kongreler sayesinde kepekli ekmeğin önemi anlaşılmıştır. İçerisinde bulundurduğu b vitamini ve e vitamini sayesinde tahıllar arasında en sağlıklı gurupta yer alır.

Bu nedenle sadece ekmeğin içerisinde değil birçok besinin içerisine de kepekli ekmek konulmaktadır. İçerisinde bulundurduğu posa ve lif sayesinde son derece sağlıklı ve en önemli özelliği tok tutmasıdır. Bireylerin karbonhidrat ihtiyacının yarı yarıya düşmesi için lif besinine ihtiyacı vardır. Çünkü lifler son derece yavaş sindirilen gıdalardır.

Lif besinin en çok bulunduğu gıdalardan birisi de kepekli ekmek olmaktadır. Ayrıca kepekli ekmek insanın doğal yapısının ve sindirim sistemini de hızlandırmaktadır. Fakat kesinlikle tüketimine dikkat edilmesinde faydalar bulunmaktadır. Uzmanlara göre sadece diyet yapan bireylerin kepekli ekmek kullanmaması gerekir. Şeker hastaları ve diyabet hastaları içinde kepekli ekmek son derece faydalı ve sağlıkları için önemlidir.

Kepek ekmeği tüketilirken nelere dikkat edilmelidir?

Özellikle zayıflamak isteyen bireylerin sıkça tercih ettiği besin maddilerinin başında kepekli ekmek gelmektedir. Fakat bireyler için kepekli ekmek kullanımı başlamadan önce yapılması gereken uzman bir diyetisyen ile iletişim kurulmasıdır. Yani bazı bireylerin özellikle kepekli ekmek karşısında alerji benzeri rahatsızlıkları olabilmektedir. Bunun için bireylerin ilk olarak dikkatli davranmaların son derece hayati ve faydalarıdır. Devamında kepekli ekmek kullanımı ile birlikte zayıflamaların görülmesi olağandır. Unutulmaması gereken kepekli ekmek tüketimi esnasında aşırılıklara kaçılmamasıdır. Çünkü vücuda giren her besinin aşırı alımı sonucunda kilo artışları meydan gelmektedir. Bu nedenle diyet programına uygun şekilde kepekli ekmek alımında fayda vardır. Her hangi bir yan etkide doktorunuz ile iletişime acilen geçmenizde fayda vardır.







