Kerem Alışık döktürdü, Instagram yıkıldı
Kerem Alışık, Türkan Şoray ile paylaştığı fotoğrafın altına yazdığı şiirle binlerce beğeni aldı.
"Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizinin oyuncularından Kerem Alışık, Türkan Şoray ile bir fotoğrafını paylaşıp altına şu şiiri yazdı:
"Türkan Şoray...
Türkan abla...
Gözleri kaç Yeşilçam eder..Dudakları kaç karanfil..
Gülüşünde ne heykeller devrilir..
Adana da karşılaştık.. Bir çay içimi sohbet ettik..
Gökyüzü bakışındaydı... Ben de baktım.. Baktığım yerde o gece gözleri gözlerimde gökyüzü vardı..
Bütün sabahlar için iki bilet aldım gökyüzünün en umutlu ve gururlu yerinden.."
"Tüm edebiyatçılar selam dursun"
- Kerem Alışık'ın bu sözleri takipçileri tarafından çok beğenildi ve paylaşıma yorum yağdı.
-Nasıl bir anlatım bu, tüm edebiyatçılar selam dursun ..Allah vergisi, kutluyorum sizi.
- Türkan ablanın gözleri seni şair yapmış Kerem abim.
- Yüreğinize sağlık ne de güzel ifade ettiniz.
- Nasıl güzel bir anlatım Kerem bey.
- Kelimeleri bu kadar anlamlı ve günlük yaşamımızın içinde bu kadar güzel kullanmak...
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