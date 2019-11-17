Kerem Alışık döktürdü, Instagram yıkıldı

"Bir Zamanlar Çukurova" adlı dizinin oyuncularından Kerem Alışık, Türkan Şoray ile bir fotoğrafını paylaşıp altına şu şiiri yazdı:

"Türkan Şoray...

Türkan abla...

Gözleri kaç Yeşilçam eder..Dudakları kaç karanfil..

Gülüşünde ne heykeller devrilir..

Adana da karşılaştık.. Bir çay içimi sohbet ettik..

Gökyüzü bakışındaydı... Ben de baktım.. Baktığım yerde o gece gözleri gözlerimde gökyüzü vardı..

Bütün sabahlar için iki bilet aldım gökyüzünün en umutlu ve gururlu yerinden.."

"Tüm edebiyatçılar selam dursun"

- Kerem Alışık'ın bu sözleri takipçileri tarafından çok beğenildi ve paylaşıma yorum yağdı.

-Nasıl bir anlatım bu, tüm edebiyatçılar selam dursun ..Allah vergisi, kutluyorum sizi.

- Türkan ablanın gözleri seni şair yapmış Kerem abim.

- Yüreğinize sağlık ne de güzel ifade ettiniz.

- Nasıl güzel bir anlatım Kerem bey.

- Kelimeleri bu kadar anlamlı ve günlük yaşamımızın içinde bu kadar güzel kullanmak...





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