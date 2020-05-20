Magazin Kerem Bürsin 7 yıl sonra itiraf etti

Kerem Bürsin 7 yıl sonra itiraf etti

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Kerem Bürsin 7 yıl sonra itiraf etti

2013’te Amerika’dan Türkiye’ye gelen oyuncu Kerem Bürsin, YouTube'da katıldığı programda bir itirafta bulundu.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 07:00 Son Güncelleme:
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Kerem Bürsin, DenizBank ve TÜRSAK Vafkı’nın YouTube’da düzenlediği ‘Senaryo Sohbetleri’nin dün akşamki konuğuydu. 2013’te Amerika’dan Türkiye’ye gelen oyuncunun ilk dizisi başrolü Hande Doğandemir, Yağmur Tanrısevsin ve Emre Kınay ile paylaştığı ‘Güneşi Beklerken’ olmuştu. Kerem Bursin 7 yıl aradan sonra şu itirafta bulundu:

İlk geldiğimde kelime haznem dardı. Bir süre kalır, Amerika’ya dönerim diye düşünüyordum. ‘Güneşi Beklerken’den teklif gelince kalmaya karar verdim.

Karakteri evine götürüyor

Kerem Bürsin sözlerine şöyle devam etti:

Senaryoyu okudum, ‘Liseli Kerem’ hoşuma gitti. Karakterin travmaları, asiliği, duruşu, heyecanı ilgimi çekmişti. O yaşıma kadar hep yapmak istediğim şeyleri bu karakterle yapma imkanı buldum! Dizi süreleri çok uzun olduğu için set çıkışında ben, oynadığım karakteri de evime götürmek zorunda kalıyorum. Tutku; bizim mesleğin olmazsa olmazı.


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