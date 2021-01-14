Kerem Bürsin ile Hande'nin olay yaratan fotoğrafını Sarp Bozkurt tiye aldı!
Adları sürekli aşk dedikodularına karışan Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in, dizideki arkadaşlarıyla yer aldığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış ve ikilinin samimi halleri yine aşk söylentilerine sebep olmuştu. İddiaların ardından Kerem Bürsin ve Sarp Bozkurt, son paylaşımlarıyla hayranlarını güldürdü.
14 Ocak 2021, Perşembe 11:01 Son Güncelleme:
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Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra Hande Erçel'in, bir süredir adı dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyor. İkili, çıkan aşk dedikodularını her seferinde yalanlasa da fazla yakın olmaları dikkat çekiyor. Öyle ki; Erçel ile Bürsin'in dün ekip arkadaşları tarafından yayınlanan bir fotoğraftaki halleri sosyal medyayı sallamıştı. Oyuncu çiftin samimi halleri aşk iddialarını kuvvetlendirmişti.
Güldüren kare
Haberler karşısında sessiz kalan ikiliden, fotoğraflı yanıt geldi. Rol aldıkları dizideki ekip arkadaşlarıyla poz veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hayranlarını güldüren bir kare yayınladı. Kerem Bürsin, bu kez Hande Erçel ile değil Sarp Bozkurt'la yanak yanağa poz verdi. Bu kare, oyuncuların hayranlarını bir hayli güldürdü.
"Kerem'le sadece arkadaşız"
Sarp Bozkurt ise paylaşılan fotoğrafa esprili bir tweet ile karşılık verdi. Oyuncu, paylaşımında; "Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ben evliyim. Lütfen aşk dedikodusu yaymadan önce bunu düşünüp sonra konuşun. Kerem'le sadece arkadaşız. Hassasiyetiniz için teşekkürler" dedi. Bozkurt'un bu paylaşımına Anıl İlter, "Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar" yorumunu yaparken; Bürsin de "Sadece ama sadece arkadaşız" yazdı.