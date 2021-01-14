Murat Dalkılıç ile yollarını ayırdıktan sonra Hande Erçel'in, bir süredir adı dizideki rol arkadaşı Kerem Bürsin'le anılıyor. İkili, çıkan aşk dedikodularını her seferinde yalanlasa da fazla yakın olmaları dikkat çekiyor. Öyle ki; Erçel ile Bürsin'in dün ekip arkadaşları tarafından yayınlanan bir fotoğraftaki halleri sosyal medyayı sallamıştı. Oyuncu çiftin samimi halleri aşk iddialarını kuvvetlendirmişti.

Güldüren kare

Haberler karşısında sessiz kalan ikiliden, fotoğraflı yanıt geldi. Rol aldıkları dizideki ekip arkadaşlarıyla poz veren Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hayranlarını güldüren bir kare yayınladı. Kerem Bürsin, bu kez Hande Erçel ile değil Sarp Bozkurt'la yanak yanağa poz verdi. Bu kare, oyuncuların hayranlarını bir hayli güldürdü.

"Kerem'le sadece arkadaşız"

Sarp Bozkurt ise paylaşılan fotoğrafa esprili bir tweet ile karşılık verdi. Oyuncu, paylaşımında; "Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz ben evliyim. Lütfen aşk dedikodusu yaymadan önce bunu düşünüp sonra konuşun. Kerem'le sadece arkadaşız. Hassasiyetiniz için teşekkürler" dedi. Bozkurt'un bu paylaşımına Anıl İlter, "Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar" yorumunu yaparken; Bürsin de "Sadece ama sadece arkadaşız" yazdı.







