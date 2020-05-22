Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in başrolde olduğu; "Sen Çal Kapımı" dizisinde Neslihan Yeldan, Evrim Doğan, Bige Önal, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler de eşlik edecek.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in dizisi Sen Çal Kapımı konusu

Çekimlerinin haziran ayında İstanbul’da başlaması planlanan romantik komedide hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.

"Sen Çal Kapımı” dizisi ne zaman?

Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir. Şimdiden çok konuşulan “Sen Çal Kapımı” için hazırlıklar son hız devam ediyor.



