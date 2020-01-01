Kerem Bürsin ve Nilperi Şahinkaya’nın dürüm barışı

Kerem Bürsin, bir Youtube kanalına konuk olmuş, “Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu. Öte yandan ‘Yaşamayanlar’daki partnerim Nilperi Şahinkaya başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu” açıklamasıyla herkesi şaşırtmıştı.

Dürümlü poz verdiler

Nilperi Şahinkaya da, “Biz öpüşme sahnesi varsa partnerimize ‘Soğan vs. yiyeceğim, sen de yiyecek misin?’ diye sorarız. O aramızda bir espriydi. Konu tatlıya bağlandı. Beni Kerem değil atılan manşetler üzdü” demişti. Aynı YouTube kanalına konuk olan oyuncular dürümlü poz vererek aralarında bir sorun olmadığını gösterdi.



