Kanal D ekranlarında yayınlanan "Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa" kameralarına konuşan Kerem Bürsin şunları söyledi:

"O haberler çıktığında burada değildim. Olay nerelere geldi. Nilperi benim ekran önünde aşkım, ona aşığım! Onunla çalışmak acayip keyifli bayılıyorum ona ilk projemizden beri ona hayran kaldım. İnanılmaz bir partner onunla her zaman çalışmak isterim."

'Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum'

Oyuncu Kerem Bürsin, bir YouTube kanalına konuk olmuş ve "Güneşi Beklerken dizisinde her saniye öpüşme sahnesi çekiyordum. Başrolü paylaştığım Hande Doğandemir’le öpüşmemizi pek hatırlamıyorum ama ağzı kokmuyordu" açıklamasını yapmıştı.

Ne demişti?

Kerem Bürsin, ‘Yaşamayanlar’daki partneri Nilperi Şahinkaya hakkında ise, "O başkaydı. Öpüşme sahnemiz var mesela. Nilperi soğanlı, sarımsaklı dürüm yiyor sonra da “Gel beni öp” diyordu" ifadelerini kullanmıştı.



