Bir süre önce uçakta çektiği uygunsuz video nedeniyle skandala imza atan sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son paylaşımıyla olay yarattı.

Skandalın ardından çok yakın arkadaşı olan Demet Akalın'la küsen Kerimcan, Amerika'ya yerleşmişti.

Kerimcan Durmaz, dün alışveriş yaparken Demet Akalın'a gönderme yaptı.

Sosyal medya fenomeni, Demet Akalın'ın 2018'de çıkarttığı albümünün kapağında giydiği Gucci'nin 35 bin TL değerindeki pullu eşofmanını Instagram'dan "Bunu giyen de ne bileyim yani!” diyerek kusma emojisiyle paylaştı.

Öte yandan Kerimcan Durmaz kahvaltı yaparken çektiği videosu ile aylar süren sessizliğini bozup Instagram'a döndüğünü de şu ilginç sözlerle duyurdu:

"Artık kimseyi umursamıyorum. Bundan sonra tuvaletten bile paylaşım yapacağım."

Hazırlanıp evden çıkan Kerimcan Durmaz, bindiği takside, "Ben artık çok rahat bir şekilde story atmak istiyorum. Eğer bundan rahatsız olacak varsa şu an beni bloklasın (engellesin). 'Takipten çıkarsın' demiyorum, bloklasın ki keşfette falan karşınıza çıkmak istemiyorum, sizi görmek istemiyorum. Aptalca mesajlarınız ve yorumlarınızı görmek istemiyorum" şeklinde konuştu.





'Delirtmeyin lan beni'

Kerimcan Durmaz'ın "Umurumda dahi değilsiniz. Hiçbirinizi takmıyorum ve umursamıyorum. Artık buna göre yaşayacağım. Kendi pis, nefret dolu sözlerini kendinize saklayın. Kimse kusura bakmasın tamam mı lan! Delirtmeyin lan beni" şeklindeki sözleri şaşırttı.

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