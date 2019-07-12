1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sıddık Kaya, müştekiler Fırat Karakaya, Kader Perktaş ve İmran Karakaya, taraf avukatları ile tanıklar katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Kaya, maktul Adil Karakaya’nın kahvesine yaklaşık bir yıldır gittiğini anlattı.

'ÜZERİMDE PARA YOK DEYİNCE...'

Söz konusu kahvede kumar oynandığını ileri süren Kaya, savunmasında şunları söyledi:

"Kumar oynadığımda ve param kalmadığında kumara devam etmem için Karakaya bana borç para veriyordu. Bu şekilde yaklaşık 5 bin lira borcum birikmişti. Olay günü kahveye giderek bir süre oyun oynadım. Akşam üzeri oyunumuz bitti ve arkadaşlar gitti. Ben de gidecektim, maktul kalmamı söyleyerek borcunu istedi. Ben de aylıkçı adam olduğumu, üzerimde para olmadığını söyleyince bana ’ben anlamam, karını sat getir’ şeklinde hakarette bulundu. Daha sonra soba karıştırmaya yarayan demiri alarak bana doğru savurdu ve demir elinden düştü. Kolumla demirin kafama gelmesini engelledim."

'KESERİ ORADA YIKADIM'

Kaya, olay yerinde bulunan keseri almak için aynı anda hamle yaptıklarını belirterek, bu hamleyi kendini savunmak için yaptığını dile getirdi. Eline aldığı keseri maktule bir kere vurduğunu aktaran Kaya, "Kafasına ilk vurduktan sonra maktul yere düşerken 1-2 kere daha vurdum ve yere düştü." diye konuştu.

Kaya, o an telaşlı olduğu için ambulans çağıramadığını ifade ederek, "Kan aktığı ve korktuğum için keseri orada yıkadım. Zaten dışarı çıktığımda kapı geri kapanınca içeri giremedim, yapacağım bir şey kalmadı. Böyle bir şey olduğu için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.

'BELKİ ÇOK İNANDIRICI GELMİYOR ANCAK...'

Mahkeme başkanınca "Telaşlı olan kişinin suçta kullanılan keseri daha sonra muslukta yıkayarak lavabonun altına koyup nasıl dışarı çıktığı" yönündeki sorusu üzerine Kaya, "O anki telaşla ne yaptığımın farkında değilim. Belki çok inandırıcı gelmiyor ancak maktulü o şekilde görünce paniğe kapıldım. Keseri yıkayarak lavabonun altına koydum. Musluğu açık bırakıp olay yerinden uzaklaştım." şeklinde savunma yaptı.

'BABAM ALACAĞINI İSTERKEN KİMSENİN EŞİNİ, ÇOCUĞUNU KATMAMIŞTIR'

Adil Karakaya’nın oğlu müşteki Fırat Karakaya da beyanında, babasının borç defteri olduğunu ve 100 liradan fazla kimseye borç vermediğini anlattı. Babasının olay günü Kaya’ya dürüm ısmarladığını ve faturasının cebinden çıktığını söyleyen Karakaya, "Babam herkese borç vermiştir ancak alacağını isterken kimsenin eşini, çocuğunu katmamıştır. Sanık olaydan sonra babamın cebinden aldığı parayla başka kahvelerde oyun oynamıştır. Olay nedeniyle sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Kaya’nın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Ocak’ta çay ocağını işleten Adil Karakaya’nın öldürülmesiyle ilgili olarak başlatılan soruşturmada, Karakaya’nın silahla yaralanması sonucu öldüğü düşünüldüğü ancak soruşturma derinleştirildikçe ölümün silah yaralanması sonucu olmadığının anlaşıldığı belirtiliyor. Kaya’nın yakalanması sonucu verdiği ifadede Karakaya’yı öldürdüğünü itiraf ettiğinin anlatıldığı iddianamede, Kaya’nın yaklaşık bir yıldır kahveye gittiği, kumar oynadığı, parasının kalmadığı zamanlarda Karakaya’dan borç aldığı ve son zamanlarda borcunu ödeyemediği ifadeleri yer alıyor.

İddianamede, taraflar arasında tartışma çıkması sonucu Kaya’nın olay yerinde bulunan keserle Karakaya’ya birkaç kere vurduğu, Karakaya’nın saldırdığına ilişkin herhangi bir delilin bulunmadığı ve Kaya’nın suç aleti keseri muslukta suyla yıkadığının tespit edildiği kaydediliyor.

Karakaya’ya yapılan otopsi sonucu alınan raporda ölüm sebebinin kesici veya ezici alet yaralanmasına bağlı kafatası, yüz ve boyun kemiği kırıkları ile birlikte beyin ve omurilik kanaması sonucu meydana gelmiş olduğunun belirtildiği iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AA