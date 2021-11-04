Keşif önerisi: Antandros Antik Kenti

Tarihi alanlarda, geçmiş uygarlıkların izlerinin peşinden ilerlediğiniz turistik seyahatleri sevenlerden ve #öncetürkiyeyikeşfet diyenlerdenseniz Edremit’te yer alan Antandros Antik Kenti onu keşfetmenizi bekliyor! Geçmişi Truva Savaşı’nın dâhi öncesine uzanan stratejik bir merkez olan Antandros’u Neredekal.com editörlerinin kaleminden keşfetmeye başlamak için yazıyı okumaya devam edebilirsiniz…

ANTANDROS ANTİK KENTİ NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Bir Troas kenti olan Antandros; Edremit’in Altınoluk Mahallesi’nin 2 kilometre uzağında yer alıyor.

Altınoluk sınırlarında yer alan Antandros Edremit Körfezi’ne göre kuzeyde, Kaz Dağları’na göre de güneyde kalıyor. Altınoluk’un 2.5 kilometre doğusunda yer alan antik kent; Çanakkale – Edremit kara yolunun da üzerindedir. Şehir içi ulaşım araçlarıyla da rahatça erişim sağlayabilirsiniz.

HERODOTOS'UN ANLATIMIYLA ANTANDROS

Herodotos, Antandros’tan bir Pelasg yerleşimi olarak söz ediyor. Mitolojinin tarihçilerinden Herodotos’un anlatımına göre Pers Kralı Xerxes, Yunanistan’a düzenlediği bir sefer sırasında İda Dağı’nın eteklerinde konaklamakta ve bu sırada üzerlerine düşen yıldırımlar ve şiddetli bora nedeniyle ordusu da ciddi kayıplar vermekteymiş. İşte o konaklanılan bölge, Antandros’tan başka bir yer değil…

MARCUS AURELIUS'UN MADALYONU

MS 222 – 235 dönemlerinde hükümdarlığını sürdüren Marcus Aurelius Severus Alexander’ın ön yüzünde kendi portresinin, arka yüzünde ise Aeneias’ın omzunda babası Anchises ve yanında oğlu Askanius’la birlikte Antandros’tan ayrılırken betimlendiği figürünün yer aldığı madalyonun altında “Antandros” metni yer alıyor.

ORTA ÇAĞ'DA ANTANDROS

Orta Çağ’da Arap akınlarından kaçan halk, şimdiki ismiyle Şahin Kale olan surlarla çevrili sarp kayalık alana taşınmış. 16. yüzyılda ise yerleşim alanı, günümüzde Altınoluk Beldesi’nin eski köylük yerleşiminin olduğu alana konuşlanmış.

2000'DEN BERİ DEVAM EDEN KAZILAR

2000 yılında yüzey araştırmaları ile başlatılmış akademik kazılar hâlâ devam ediyor. Şimdiye dek yapılan keşifler ışığında da kentin nekropolünün Yarmataş Tepesi’nin iki kilometre batısında olduğu ifade ediliyor. MÖ 7 ve 2. yüzyıllarda kullanılan nekropolde, arazinin eğimi nedeniyle üst üste iki ve üç katlık yerleştirilmiş lahit mezarlar bulunanlar arasında. Bu mezarlardan çıkarılan mezar hediyeleri ise Balıkesir Müzesi’nde sergilenmekte.

İLK GÜZELLİK YARIŞMASININ MERKEZİ

Mitolojik anlatılarda yer edinene göre, Zeus tarafından en güzel tanrıçanın belirlenmesi görevi Paris’e verilmiş. Antik Troya kralı Priamos’un oğlu olan Paris ise, karşısına dizilmiş tanrıçalar arasından Aphrodite’i seçmiş ve ödül olarak da üzerinde “En Güzele” yazılan elmayı vermiş. Tarihin ilk güzellik yarışması da işte bu sayede Antandros’ta gerçekleşmiş.

Fotoğraflar: AA

Kaynak:https://neredekal.com/