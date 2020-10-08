Yöresel lezzet: Kesme aşı tarifi

Hem doyurucu hem de lezzetli bir tarif olan kesme aşı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için kesme aşı tarifi arıyor ya da kesme aşı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kesme aşı yapılışı için haberimize bir göz atın.

Kesme aşı tarifi

Kesme aşı malzemeleri

2 bardak un

2 bardak erişte

2 bardak yeşil mercimek

1 adet büyük domates

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı salça

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı tuz

Kesme aşı yapılışı

İlk olarak yeşil mercimeği ve erişteyi farklı tencerelerde haşlayın. Tencereye 1 kaşık sıvı yağ ve 1 kaşık tereyağı ekleyerek eritin. Yemeklik doğranan soğanları bu yağda rengi değişene kadar kavurun. Üzerine rendelenmiş domates ve salçayı ilave ederek karıştırmaya devam edin. Haşlanmış erişte, haşlanmış mercimek ve kaynar suyu ekleyerek bir taşım kaynatın. 2 bardak unun içerisine tuz ve su ekleyerek yoğurun. Hazırladığınız hamuru merdane yardımıyla açın ve uzunlamasına kesin. Ardından kestiğiniz hamurları da tencereye ekleyerek karıştırın. Baharat ve tuzunu ekledikten sonra pişmeye bırakın. Tamamen pişen kesme aşını, sıcak bir şekilde servis edin.



