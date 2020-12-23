Keşmir pilavı tarifi: Keşmir pilavı nasıl yapılır?
Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler köri soslu tavuk ve keşmir pilavı için kıyasıya mücadele ettiler. Kayınvalideler gelinlerini bulmaya çalışırken izleyiciler keşmir pilavı nasıl yapılır merak ediyor. Keşmir pilavı tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...
23 Aralık 2020, Çarşamba 14:33 Son Güncelleme:
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Tadını çok seveceğiniz keşmiş pilavı tarifi yöresel bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için keşmir pilavı tarifi arıyor ya da keşmir pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Keşmir pilavı tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...
Keşmir pilavı tarifi
Keşmir pilavı malzemeleri
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 2 adet yeşil kakule
- Yarım tatlı kaşığı toz karanfil
- 1 diş sarımsak
- Yarım su bardağı file badem
- Yarım su bardağı kuru üzüm
- Yarım su bardağı file Antep fıstığı
- Yarım tatlı kaşığı toz kakule
- 1 su bardağı basmati pirinç
- 5 yemek kaşığı gül suyu
- 1 tutam safran
- Yarım su bardağı süt
- 3 çay kaşığı tuz
Üzerini süslemek için:
- Kajun
- Ceviz
- Badem
- 3-5 dal nane yaprağı
Sarımsağı soyup ezin. Sıvı yağı tencerede kızdırın. İçine yeşil kakule, karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin ve 1 dakika kavurun. Ardından içine pirinci, gül suyunu, safranı, sütü ve tuzu ekleyin. Pirinç yumuşayana dek normal pilav gibi pişirin. Kajun, ceviz ve bademi kavurup kaselere bölüştürülmüş pilavın üzerine serpin. Nane yapraklarıyla süslediğiniz pilavınızı soğutmadan servis edin.
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