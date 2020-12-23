Keşmir pilavı tarifi: Keşmir pilavı nasıl yapılır?

Tadını çok seveceğiniz keşmiş pilavı tarifi yöresel bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için keşmir pilavı tarifi arıyor ya da keşmir pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Keşmir pilavı tarifi, malzemeler, yapılışı ve püf noktası...

Keşmir pilavı tarifi

Keşmir pilavı malzemeleri

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yeşil kakule

Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı file badem

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı file Antep fıstığı

Yarım tatlı kaşığı toz kakule

1 su bardağı basmati pirinç

5 yemek kaşığı gül suyu

1 tutam safran

Yarım su bardağı süt

3 çay kaşığı tuz

Üzerini süslemek için:

Kajun

Ceviz

Badem

3-5 dal nane yaprağı

Keşmir pilavı yapılışı

Sarımsağı soyup ezin. Sıvı yağı tencerede kızdırın. İçine yeşil kakule, karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin ve 1 dakika kavurun. Ardından içine pirinci, gül suyunu, safranı, sütü ve tuzu ekleyin. Pirinç yumuşayana dek normal pilav gibi pişirin. Kajun, ceviz ve bademi kavurup kaselere bölüştürülmüş pilavın üzerine serpin. Nane yapraklarıyla süslediğiniz pilavınızı soğutmadan servis edin.



