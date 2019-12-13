Ketçap kanser riskini azaltıyor mu?

vYeni bir çalışma, ketçap dahil pişmiş domates soslarının vücudumuzu kanserden koruyabileceğini öne sürdü.

Şu an kırmızı meyveler üzerine yaptıkları incelemelere son sürat devam eden bilim adamları, pişmiş domates soslarının bağırsakta bulunan sağlıklı bakteri seviyelerini artırdığını keşfettiler.

Ayrıca işin sos kısmı oldukça önemli, domatesler çiğ tüketilenlerinin aksine bir sosla kızartıldıklarında daha iyi probiyotik etkiye sahip olurlar.

İspanya'daki Universitat Politecnica de Valenicia'dan bilim adamları, sindirimin domates sosunda bulunan ve hücrelerimizi her türlü hasardan korumaya yardımcı olan antioksidanları nasıl etkilediğini araştırdılar.

Pişmiş domates sosunun çiğ domateslerden daha iyi olduğu keşfedildi, çünkü pişirme işlemi esnasında domates, probiyotik etkisini artıran ve bağırsakta sağlıklı bakteri üremesini teşvik eden bir kimyasal olan likopenini koruyor.

Çalışmada boyunca araştırmacılar, domates konsantrelerinin de mide kanseri üzerindeki etkilerini inceledi.

Sonuçlar, domatesin kanser hücresinin yayılma kabiliyetini yavaşlattığını ve sonuçta hücrenin ölümüne yol açtığını gösterdi.

Bilim adamları, bulguların mide kanserinin önlenmesi ve diyetin geleneksel kanser tedavilerini desteklemenin aracı olarak kullanılması konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğin kanısına vardılar.

Ayrıca, hem yemek yapmanın hem de sindirim sistemde gıdaların sağlığı nasıl etkilediğini anlamak, üreticilerin gelecekte daha sağlıklı gıda ürünleri üretmelerine yardımcı olabileceğini söyledi.

Posta.com.tr





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