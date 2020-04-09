Ketojenik ekmek tarifi: Ketojenik ekmek nasıl yapılır?

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Ketojenik ekmek tarifi

Ketojenik ekmek malzemeleri

150 gram fındık

3 yumurta

50 gram tereyağ

3 gram kabartma tozu

Ketojenik ekmek yapılışı

3 yumurtanın sarısını ve beyazını ayırın. Tereyağı eritin. Blendırın içine fındık ve kabartma tozunu ekleyin. Toz kıvamına gelene kadar blendırda çekin. 3 yumurtanın sarısını ve eritilmiş tereyağı ekleyerek iyice karıştırın. Ayrı bir kapta yumurta beyazını iyice kabarıp, beyazlayıncaya kadar çırpın. Hamurun içine önce yarısını ekleyip karıştırın. Ardından kalanını da ekleyip çok az daha karıştırın. Yoğunluğu kek hamuru gibi olmalı. Kalıba döküp üzerine susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dk pişirin. 10 dk soğumaya bırakıp kalıptan çıkarın.