Kevin Durant koronavirüse yakalandı

NBA takımlarından Brooklyn Nets, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bir oyuncunun sadece semptomları taşıdığı ve diğer 3 oyuncuda belirtiye rastlanmadığı kaydedildi. Gelen bilgiye göre Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.



