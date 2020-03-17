Basketbol Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Basketbol

Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets, 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığını açıkladı. Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

17 Mart 2020, Salı 23:21 Son Güncelleme:
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NBA takımlarından Brooklyn Nets, 4 oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, bir oyuncunun sadece semptomları taşıdığı ve diğer 3 oyuncuda belirtiye rastlanmadığı kaydedildi. Gelen bilgiye göre Brooklyn Nets'in yıldızı Kevin Durant'in de koronavirüs testi pozitif çıktı.

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