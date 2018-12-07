Kevin Hart Oscar sunuculuğundan çekildi!

İzleyici sayısı her geçen sene düşen, dünyada sinemanın en büyük ödülü kabul edilen Akademi Ödülleri, bildiğimiz adıyla Oscar'lar bu sene sunucu konusunda yaşadığı krizden bir türlü kurtulamadı.

Artık eski popülerliğinin kaybolduğu düşünülen töreni sunmak isteyen ünlü bulmakta zorlanan Akademi, Kevin Hart'a teklif götürmüş, Hart ismi izleyiciler tarafından çok beğenilmiş olmasa da oyuncunun teklifi kabul etmesi üzerine duyurular yapılmış ve sunuculuk durumu kesinleşmişti.

Kevin Hart'ın bu sabah saatlerinde Twitter hesabından yaptığı açıklama ise tekrar ortalığı karıştırdı.

2 ayrı paylaşım yapan oyuncu ilkinde sunuculuk görevinden çekildiğini açıkladı.

Bu vazgeçişin sebebi ise Kevin Hart'ın geçmiş yıllarda yine Twitter hesabından eşcinsellere yönelik hakaret içeren şeyler paylaşmış olması. 2010 yılında yazdığı bazı tweet'lerde eşcinsellere yönelik hakaret ve ayrımcılık içeren şeyler yazan Kevin Hart'ın bu davranışı kamuoyunda tepki yaratınca aktör açıklama yaparak sunuculuk görevini bıraktı.

İkinci tweet'inde insanların zaman içinde geliştiğini ve iyi yönde değiştiğini yazan oyuncu incittiği insanlardan özür diledi.

Kevin Hart'tan boşalan sunuculuk görevini kimin üstleneceği ise merak konusu haline geldi.

Bu yılki tören daha gerçekleşmeden böyle bir skandalla sarsılan Akademi üyelerini zorlu bir süreç bekliyor...



