Yeniköy'de gittiği bir lokantada 4 saat kalan Okan Kurt'un yalnız olduğu gözlerden kaçmadı.

Muhabirlerin eski eşi Demet Akalın hakkındaki sorularına cevap vermekten kaçınan Okan Kurt, ''Demet Akalın'ın şehir dışındaki son konserine birlikte gittiği'' iddialarına, ''Haberler asılsızdır'' dedi.

Okan Kurt'un hayli keyifsiz olduğu gözlendi.

NELER OLMUŞTU?

10 Eylül'de Demet Akalın ve Okan Kurt çiftinin yaşadığı Beykoz'daki villada haciz işlemi yapıldı. İddiaya göre Demet Akalın, kızı Hira'nın 'Köpeğimi de alacaklar mı anne?' sorusundan sonra avukatına boşanma talimatı verdi ve 11 Eylül'de 6 yıllık evlilik 2 dakikada sona erdi.

'ARTIK EVDE BİR ÇÖPÜ BİLE YOK'

Demet Akalın daha sonra hacze giden eşyalarını geri aldı. Bir açıklama yaparak 'Artık Okan'ın bir çöpü bile yok bu evde' dedi.

Okan Kurt boşanma sonrası Demet Akalın'ı sosyal medyada takipten çıkardı.

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