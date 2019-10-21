McGregor, UFC Başkanı Dana White’ın kendisi hakkında 'artık adam olmadığını' söylediği röportajın ardından yine Twitter'dan coşmuştu.





“Adam” unvanı şu sıralar McGregor’un ezeli rakibi Khabib Nurmagomedov tarafından kullanılıyor. White'ın “adamlık” açıklaması sonrası McGregor, sosyal medya hesabından “Kimmiş adam olmayan? Sizin adam dediğiniz kişi çadır maçı yapmıştı değil mi? O yapılan maç daha çok çadırda geçen bir maç gibiydi. Kumların içinde bir çadır gibiydi. Kendinizi kandırmaya devam edin. Sporcu külodu koklama organizasyonu” açıklamasını yaptı.









Bu sert açıklamaların ardından Khabib Rusça olarak attığı tweet'inde Conor’un bu tweetleri atarken sarhoş olduğunu belirtti. Son olarak Conor, Nurmagomedov’a yine Rusça olarak “Moskova’da görüşürüz” şeklinde karşılık verdi. Conor’un bu ifadesinden sonra Khabib de sertlik dozunu arttırarak “Rusya’da tecavüzcülerin yeri yok” diyerek karşılık verdi.





Kısa bir süre sonra Conor, Rus Konsolosluğu’nda vize başvurusu yaparken çektirdiği bir fotoğrafını Twitter’dan paylaştı.





Tartışmaya şahit olanlar McGregor'un bir anda Rusya'da ortaya çıkıp olay çıkarmasından korkuyor. Ancak, McGregor'un başındaki cezai soruşturmalar ve Khabib’in bu suçlamalarla onu köşeye sıkıştırması, Rusya’da karışacağı bir taşkınlıkla birleştiğinde başına ciddi dertler açabilir.









New York Times’ın kısa bir süre önce yayınlanan haberine göre; McGregor'a, Dublin'deki bir bar dışında genç bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla dava açılmıştı. Buna ek olarak Times dergisi, McGregor'un 2018 yılının Aralık ayında birbaşka cinsel saldırı soruşturmasına karıştığını kanıtlamıştı.





Conor McGregor, twitter'daki bu atışmaların ardından daha önceki gibi sinirlerine hakim olamazsa ciddi cezalar alması sürpriz olmayacak.