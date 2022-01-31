Posta.com.tr| 34 yaşındaki Tansel Adacan, geçtiğimiz yıl İngiltere’deki yerel kanalda yayınlanan Naked Attraction isimli evlilik programına katılmış ve aradığı aşkı bulmayı ummuştu. Eski bir moda girişimcisi olan Adacan, programa çıktıktan sonra hayranlarından sosyal medya hesabına gelen müstehcen mesajlara hazır değildi. İlk kez 2021’de programda görünen İngiltere doğumlu Kıbrıs Türkü olan Tansel Adacan, mesaj kutusunun cinsel ilişki istekleri ve küstah mesajlarla ağzına kadar dolu olduğunu açıkladı.

Daily Star’a konuşan Tansel, “Programa katıldıktan sonra o kadar çok mesaj aldım ki inanamadım. Mesaj kutum doldu ve birçok insan beni takip etmeye başladı” diyor.

Ancak Tansel’in gözüne çarpan bir mesaj vardı ki ilk okuduğu zaman ne hissedeceğini şaşırdı.

Bir kadın bana 15 bin pound teklif etti. Başta bunun bir çeşit şaka olduğunu düşündüm ancak bana Instagram hikayeleri göndermeye devam etti. Kocasını kıskandırmak için otele gelip kocasının gözü önünde onunla birlikte olup olamayacağımı sordu. Bunun için gerçekten ısrar ediyordu ve kocasının da bunu istediğini söylüyordu. Sanırım bir tür fetiş durumu olmuş olmalı.

Çift Tansel’e ödemeye yapmaya çok hevesli görünse de Tansel bunu kabul etmedi. Ardından reddedilen çiftin her ikisi de Tansel’e çıplak fotoğraf gönderdi.

Öte yandan, Tansel Adacan, geçen yıl katıldığı evlilik programında aradığı aşkı bulamamıştı. Şimdi ise 6 aydır Martina isimli kız arkadaşıyla birlikte.



