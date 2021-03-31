Kıl kökü iltihabı bazı belirtiler ile ortaya çıkmaktadır. Bakteriyel bir enfeksiyon olan kıl kökü iltihabı folikülit olarak da adlandırılmaktadır. Kıl kökü iltihabı saç köklerinin de iltihaplandığı bir çeşit enfeksiyon çeşidi olarak bilinmektedir. Kıl kökü iltihabı toplumda görülme olasılığı artmış olan bir iltihaptır.

KIL KÖKÜ İLTİHABI NEDİR?

Saç köklerinin iltihaplanmasına kıl kökü iltihabı denmektedir. Genel bir cilt hastalığı olarak bilinen kıl kökü iltihabı bakteriyel ve fungal enfeksiyonu nedeni ile kaynaklanan bir iltihaptır. Folikülit vücudun pek çok bölgesinde ortaya çıkabilir. Kıl kökü iltihabı tıp dilinde folikülit olarak adlandırılmaktadır. Bacak, kalça ve genital bölge de kıl kökü iltihabı sürekli olarak ortaya çıkabilmektedir. Sırt kafa ve yüzü etkileyen kıl kökü iltihabının bir takım nedenleri vardır.

Kıl kökü iltihabı mantar enfeksiyonlarından kaynaklanabilir.

KIL KÖKÜ İLTİHABI NEDEN OLUR?

1) Mantar Enfeksiyonları

Kıl kökü iltihabının en büyük nedenleri arasında mantar enfeksiyonları gelmektedir. Mantar enfeksiyonları vücudun çeşitli yerlerinde olumsuz etkilere sebep olmaktadır. Bunun sonucunda da mantar enfeksiyonları bir takım olumsuz faktörleri geliştirir. Bunun başında da kıl kökü iltihabı yer alır. Mantar enfeksiyonları ile birlikte saç köklerinde iltihaplanmalar ve hatta saç köklerinde dökülmeler ortaya çıkmaktadır.

2) Fiziksel Travma

Kıl kökü iltihabının bir diğer nedeni de fiziksel travmadır. Fiziksel travma sonucunda kıl kökü iltihabı gelişebilir. Kıl kökü iltihabı için en büyük nedenler arasında fiziksel travma görülür. Baş bölgesine alınan fiziksel travmalar ve darbeler sonucunda kıl kökü iltihabı yer almaktadır.

3) Tıraş Olmak

Özellikle erkeklerde sık sık tıraş olmak saç köklerinin iltihaplanmasına neden olmaktadır. Kıl kökü iltihabının tıraş olmak ile sıkı bir bağlantısı olduğu bilinmektedir.

4) Sıkı Saç Örgüsü

Kadınlarda da sürekli olarak ortaya çıkabilen bir takım kıl kökü iltihabı saç örgülerinden kaynaklanabilir. Sıkı bir şekilde saç örgüsü yapılması sonucunda kıl kökü iltihabı gelişmektedir. Kıl kökü iltihabı saçların aynı zamanda dökülmesine neden olur. Bundan dolayı kadınların saç örgüsü yaparken sıkı yapmaması önerilmektedir.

5) Akne

Akne en sık görülen cilt hastalıkları arasında yer almaktadır. Aknenin bir yan etkisi olarak da kıl kökü iltihabı ortaya çıkmaktadır. Akne vücut derisini önemli ölçüde etkiler. Bunun sonucunda da kıl kökü iltihabı yani folikülit ortaya çıkar.

6) Aşırı Kilo

Kıl kökü iltihapları arasında aşırı kilo gelmektedir. Obezite seviyesinde ki aşırı kilo almak kıl köküne neden olabilir. Bundan dolayı kıl kökü iltihabının en büyük nedenleri arasında obezite gelmektedir.

7) Temiz Olmayan Yüzme Havuzu

Yüzme havuzlarında sıklıkla cilt hastalıkları bulaşabilmektedir. Temiz olmayan bir yüzme havuzunda yüzmeniz sonucunda da kıl kökü iltihabı gibi cilt hastalıkları ortaya çıkmaktadır. Bundan dolayı temiz olmayan yüzme havuzları yerine daha temiz havuzlarda yüzmek bu konuda önemlidir.

KIL KÖKÜ İLTİHABI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Kıl kökü iltihabı için deri hastalıkları ile ilgilenen cildiye doktoruna gitmek gerekiyor.

KIL KÖKÜ İLTİHABI İÇİN TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

1) Kilo Vermek

Aşırı bir şekilde kilolu olmak kıl kökü iltihabına neden olmaktadır. Bundan dolayı kilo vererek kıl kökü iltihabı için iyi bir tedavi seçeneği geliştirilmiş olur. Bunun için ilk olarak diyetisyen tarafından bir diyet listesi hazırlanması gerekir. Diyet ve spor ile birlikte kıl kökü iltihabı geçmektedir.

2) Cerrahi Tedavi

Cerrahi tedavi yöntemi de kıl kökü iltihabı için önemlidir. İlerlemiş olan kıl kökü iltihabı vakalarında cerahatin akıtılması son derecede önemlidir. Bunun için de ufak bir cerrahi operasyon yapılarak cerahatin akıtılır. Bu şekilde hasta sağlığına kavuşur.

3) Antibiyotik Tedavisi

Reçete ile birlikte verilen antibiyotik ilaçları ile kıl kökü iltihabı olan bölgeye sürülür. Bu şekilde antibiyotik içeren kremler iltihaplı olan bölgeye sürülerek iyi bir tedavi geliştirilmiş olur.

4) Sıcak Kompres Uygulaması

Doğal tedavi yöntemleri arasında gösterilen kıl kökü iltihabı için de sıcak kompres uygulaması yapılır. Sıcak kompres uygulaması ile birlikte iltihaplı olan bölgeden iltihabın sökülüp atılması amaçlanır. Bu şekilde düzenli olarak sıcak kompres uygulamasının ardından da hızlı bir iyileşme görülür.





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