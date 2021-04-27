CHP lideri Kılıçdaroğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, ramazan ayı boyunca, CHP'li belediyelere 'yatağa aç çocuk girmesine müsaade etmeyin' şeklinde talimat verdiğini anımsattı. CHP'li belediyelerin, 20-26 Nisan tarihlerinde 847 bin 164 haneye ayni yardımda bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "221 bin 508 haneye nakdi yardım yaptılar. Mansur Yavaş, tam kapanmayla beraber özel bir çalışma yaptı ve 18 bin 500 esnafımıza 400 TL nakdi yardım desteği, 13 bin aileye başkent kartları dağıtarak 400 lira destek verdi. 113 bin aileye verilecek destek 45 milyon 200 bin lira" dedi.

Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'tam kapanma' kararının doğru olduğunu belirterek, "Ama kapanma yapmak yeterli mi? Hayır. Dükkanı kapattın. Gündelikçiler var. Nasıl geçinecek bunlar? İnsanların hayatı her şeyin üstündedir. Ama o insanların beslenmeye ihtiyacı var. Erdoğan, turizmcileri çağırdı onlarla görüştü. Kısa çalışma ödeneğinin süresini de uzattı. Doğruya teşekkür etmek de benim görevimdir. Doğrunun her zaman yanında ve arkasındayız. Yanlış olduğu zaman da eleştiririz" diye konuştu.

'BU İŞ SİYASETÇİLERİN DEĞİL'

Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' ifadesini kullanmasını hatırlatarak, "1915 konusu, önce yabancı haber ajanslarında ve medyada yer aldı. 'Biden bu yıl 24 Nisan'da konuşurken soykırımı kabul edecek' diye. Washington temsilcimizi aradım. 'Doğru mu' diye sordum. 'Evet doğru' dediler. Onun üzerine 22 Nisan'da bir açıklama yaptım. Biden'ın böyle bir açıklama yaptığında Türkiye ve ABD arasında onarılmaz hasarlara yol açabileceğini, bu işin siyasetçilerin değil, tarihçilerin görevi olması gerektiğini açıkladım. Biden açıklama yaptı ve 'soykırım' sözcüğünü iki kez kullandı. Bu Türkiye açısından çok büyük bir talihsizlik. Bugüne kadar pek çok iktidar geldi gitti. Ama hiçbir ABD Başkanı 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamadı" ifadesini kullandı.

1915 olaylarının, Türkiye ve Ermeniler arasında ciddi travmalara yol açtığına, burada siyasetçilere büyük görevler düştüğünü söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Siyasetçilere düşen görev; geçmişin acılarını bugün siyasi malzeme konusu yapmamalarıdır. 1915 olayları acı mıdır? Evet acıdır. İncelenmeli mi? Evet, gerekirse incelenmeli. Politikacılar değil, tarihçiler yapmalı. Türkiye bu konuda her zaman 'hazır' olduğunu ifade etti. 'Arşivlerimizi açıyoruz tarihçiler gelsin baksın' dedi. Ama Ermenistan'da açsın arşivini. Böylece tarihçiler gerçek bilgiye ulaşsın. 1915 olaylarını tartışmayacağım o tarihçilerin görevidir. Ama eğer 19 Mayıs 1985 tarihinde New York Times ve Washington Post gazeteleri görülseydi ve o gazeteler Sayın Biden'ın önüne konulsaydı belki böyle bir açıklama olmayacaktı. Çünkü, o tarihte çok sayıda tarihçi, 1915 olaylarının bir soykırım görülmeyeceğini, adlandırılmayacağını ilan ediyorlardı bütün dünyaya."

'NEDEN ŞİMDİ?'

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana 1915 olaylarını, ABD'de hiçbir başkanın 'soykırım' olarak tanımlamadığını belirterek, "Neden şimdi? Bu soru önemli. Asıl sorulması gereken soru bu. Biden'e kızmanın bir alemi yok. O kendi iç politikasının gereğini yapıyor" ifadesini kullandı.

﻿﻿Besti KARALAR/ANKARA(DHA)



