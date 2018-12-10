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Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gizli görüşmenin detayları belli oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, iki parti kurmaylarının üzerinde uzlaştığı formüllerle ilgili görüşmek için cumartesi akşam saatlerinde gizlice buluştuğu öğrenildi

10 Aralık 2018, Pazartesi 12:44 Son Güncelleme:
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Kılıçdaroğlu ile Akşener arasındaki gizli görüşmenin detayları belli oldu

CHP ile İYİ Parti arasında sürdürülen ittifak görüşmelerini sonuca bağlayacak haftaya girildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yürüttüğü müzakerelerde bir formül ortaya çıkmıştı.

CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu ve Akşener, bu formül üzerine görüşmek için cumartesi akşam saatlerinde gizlice buluştu. Ancak bu görüşmeden bir sonuç alınmadı. Görüşmelerin her iki partinin de aday çıkaracağını açıkladığı bazı illerde tıkanıklık yaşandığı öğrenildi. Bu pürüzleri çözmek için yeniden müzakereler başlarken, iki parti arasındaki görüşmelerin çarşamba gününe kadar sonuçlandırılması bekleniyor. (Hürriyet)


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