CHP ile İYİ Parti arasında sürdürülen ittifak görüşmelerini sonuca bağlayacak haftaya girildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın’ın yürüttüğü müzakerelerde bir formül ortaya çıkmıştı.

CUMARTESİ GÜNÜ GÖRÜŞTÜLER

Kılıçdaroğlu ve Akşener, bu formül üzerine görüşmek için cumartesi akşam saatlerinde gizlice buluştu. Ancak bu görüşmeden bir sonuç alınmadı. Görüşmelerin her iki partinin de aday çıkaracağını açıkladığı bazı illerde tıkanıklık yaşandığı öğrenildi. Bu pürüzleri çözmek için yeniden müzakereler başlarken, iki parti arasındaki görüşmelerin çarşamba gününe kadar sonuçlandırılması bekleniyor. (Hürriyet)



