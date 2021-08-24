Kılıçdaroğlu, orman yangınları çalıştayına katılacak

Yüzde 68 orman varlığıyla Türkiye'nin en yeşil şehirlerinden biri olan Muğla, çıkan orman yangınları nedeniyle yüzde 8'lik orman alanı kaybetti. 66 bin dekarın üzerindeki ormanlık alan kül olurken yangınların sona ermesinin ardından bölgede yaralar sarılmaya çalışılıyor. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2019 yılında Türkiye'de Belediyeler tarafından düzenlenen ilk 'Orman Yangınları Çalıştayı' organize edilmişti. Bu yıl 2'ncisi düzenlenecek olan çalıştay, 28 Ağustos tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezin'de yapılacak. Alanında uzman birçok proseförün orman yangınlarını bilimsel yönleriyle alarak sunumlar yapacağı ve bilgiler vererek çözüm önerileri sunacağı çalıştaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları da katılıyor.

Çalıştayda yangınlar nedeniyle zarar gören bölgelerin yeniden inşası ve ormanlık alanların rehabiltasyon çalışmaları en önemli konu olarak göze çarpıyor. Bu kapsamda orman yangınları öncesi-sonrası, Ege ve Akdeniz bölgelerinin bitki örtüsü ve yangınla ilişkileri, yanlış ormancılık politikaları gibi konular uzman hocalar tarafından anlatılarak tartışılacak. Sabah saat 09:30'da başlayacak olan çalıştayın öğleden sonra sona erecek. Çalıştayda tartışılan konular Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından rapor haline getirilerek sonuç bildirgesi olarak vatandaşlarla paylaşılacak.