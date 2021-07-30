Siyaset Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor

Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor

Siyaset

Kılıçdaroğlu, yangın bölgelerine gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunmak üzere orman yangınlarının çıktığı Antalya ve Muğla'ya gidecek.

30 Temmuz 2021, Cuma 11:22 Son Güncelleme:
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CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun İstanbul programını iptal ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Kılıçdaroğlu, orman yangınından etkilenen Antalya ve Muğla illerine gidecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından sırasıyla, Manavgat, Marmaris ve Bodrum’da, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak" denildi.

DHA

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