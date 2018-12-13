5 Temmuz 2017’de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne Kayseri'den kiraladıkları araçla saldırmayı hedefleyen DEAŞ’lı oldukları öne sürülen 6 şüpheli Kayseri ve Kocaeli Emniyeti’nin koordineli çalışmasıyla yakalanmıştı. Kocaeli'de gözaltına alınan Oğuzhan K. ile irtibatlı olduğu tespit edilen 9 kişi daha gözaltına alındı. Adalet Yürüyüşü'ne saldırı planı ile ilgili gözaltı sayısı 15'e yükselmiş oldu.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. yönünden soruşturma evrakının tefrik edilerek yetkisizlik kararı ile suç yeri Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Kocaeli’deki mahkeme görevsizlik kararı vererek dosyayı Yargıtay’a gönderdi. Yargıtay da 5 sanıklı duruşmanın Kayseri’de görülmesine hükmederek, dosyayı Kayseri yerel mahkemeye gönderdi.

CHP’LİLER DE DURUŞMAYI TAKİP ETTİ

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar Oğuzhan K., Ali M., Kaan A., Emre E. ve Fatih Ö. ve avukatları ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekilleri Av. Cemal Çelik ve Av. Ali Hikmet Akıllı hazır bulundu. Duruşmayı CHP İl Başkanı Ümit Özer, eski başkanlar Mustafa Ayan, Feyzullah Keskin, CHP Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Gonca Yelda Orhan ile birlikte çok sayıda partili de duruşmayı takip etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun vekili Cemal Çelik, 5 sanığın da olaya katıldıklarını belirterek, "IŞİD emirinden aldıkları talimat doğrultusunda gerekli hazırlıkları yaptıkları sabittir. Tüm sanıklar cezalandırılsın” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun diğer avukatı Ali Hikmet Akıllı da çok vahim bir olay olduğunu ana muhalefet partinin etkinliğine iktidar partisi yapmış gibi göstermek için suikastin düzenlendiğini, sanıkların cezalandırılmasını ifade etti.

Duruşma savcısının verdiği mütalaasında tüm sanıkların DEAŞ üyeliğine tespitleri, bu kapsamda Oğuzhan K.’nın örgütü yapılandırdığı, ses getirmek amacıyla örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, örgütsel mesajları, DEAŞ’ın kullandığı 'Conversation' adlı bir haberleşme programı ile örgüt sorumlularıyla irtibat kurdukları tespit edildiği ifade edildi. Mütalaada Oğuzhan K.’nin DEAŞ emirine bağlılık yemini göz önünde bulundurularak, sanıkların örgüt hiyerarşi yapılanması içerisinde hareket ettikleri, Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği etkinliğe eylem planladıkları, Oğuzhan K.’nın AK Parti flamaları alınarak kiralanan araç ile Kayseri’den Kocaeli’ye gittiği, fiile başladığı, fikir ve kararlılıkla suçu işlerken polis ekiplerince yakalandığı, suçun sabit olduğu belirtilerek, tüm deliller bir bütün olarak değerlendirildiğinde 5 sanık hakkında ayrı ayrı ‘anayasayı ihlal’ ve ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından ceza istedi.

AVUKATLAR ARASINDA GERGİN ANLAR YAŞANDI

Tutuklu sanık Ali M., bu olayı tasvip etmediğini, olaydan haberi olsa engellemek için çalışacağını söyledi. Sanığın avukatı Kılıçdaroğlu’nun düzenlediği Adalet Yürüyüşü'nün teröre destek yürüyüşü olduğunu söylemesi üzerine, Kılıçdaroğlu’nun avukatı arasında karşılıklı laf atışmaları olunca gergin anlar yaşandı.

Tutuklu sanık Emre E. de DEAŞ’ın kullandığı converstaion adlı haberleşme programını kullandığını ancak Oğuzhan K.’yı fikrinden geri çevirmek için o program ile irtibata geçtiğini söyledi.

Suikasta kalkışan ve polis ekiplerince suçüstü yakalanan tutuklu sanık Oğuzhan K. ise, “Samimi, sıcakkanlı, güler yüzlü, insanlara iyilik yapmayı seven bir insanım. Eylemin ismi ‘Yalnız Kurt’ eylemiydi. Bireyselliği olan bir eylemdi. Olaydan sadece Emre’ye bahsettim. Diğer arkadaşların haberi yok. O da orada Müslümanlar, masumlar olabileceğini söyledi. Ben de bir muallak da bir askıda kaldım. Kafamdaki soru işaretleri ile gidiyordum. Sadece kornaya basıp, bir kaç küfür edip, oradan geçerek gidecektim belki de. Hiç kimseden makam, koltuk talebim yok, kimseden bir isteğim yok. Basit, günahkar, Allah’ın yaratmış olduğu bir kulum” diyerek Kur’an-ı Kerim’den ayetlerden bahsetti.

Mahkeme heyeti duruşmaya öğle arası verdi.