CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar,

''Bu mücadelede hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine de Allah'tan sabır diliyorum. Sağlık çalışanları bu mücadelenin öncüleri. Bu kapsamda onlara da teşekkür ediyorum. Bu salgın bizlere tüm ön yargılarımızdan arınmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bize birlikte hareket etmeyi gösterdi. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir. Bugün siyasi polemik yapmaksızın bazı önerilerimizi sizinle paylaşacağım;

1) 5 Şubat 2019 tarihinden beri toplanmayan Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmalı, tüm ilgili kurumlar da davet edilmeli

2) Sağlık kuruluşlarının tıbbi ve konaklama ihtiyaçları karşılanmalı

3) Kamu sağlık kuruluşlarındaki eleman açığı hızla giderilmeli, KHK ile gönderilenler ise sağlık kuruluşlarına geri çağrılmalı

4) Hem salgın hem de milli güvenlik açsından askeri hastaneler açılmalı

5) Merkezi yönetim ve belediyeler eşgüdüm içinde çalışmalı

6) Geçici olarak kapatılan işyerlerinden, esnafın kira harcamaları hazine bakanlığınca karşılanmalı, çalışanların ise asgari ücret üzerinden işsizlik sigortası fonundan karşılanmalı ve çalışanların kredileri 3 ay ertelenmeli

7) Çiftçilerin borçları yeniden yapılandırmalı ve faizsiz olarak ertelenmeli

8) Okulların zorunlu olarak ücretli öğrenmen ve kursiyer öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmeli

9) Küçük ve orta boy işletmelerin kredi kullanmaları için TBMM'de yeni bir düzenlemeye gidilmeli

10) Konaklama, ulaşım gibi faaliyetler gösteren yerlere kolaylık sağlanmalı

11) Yoksullar sağlıkları ile uğraşırken, 2 bin liralık gelir güvencesi sağlanmalı

12) Sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş yatırılmalı

13) Kamu ve özel işbirliği ile yaptırılan, hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli

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