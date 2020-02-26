Mart ayının sonunda CHP'de yapılacak Olağan Kongre'de partinin genel başkanı belli olacak. CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibinin kim olacağı da kulislerde konuşulanlar arasında. Mersin eski Milletvekili Aytuğ Atıcı, Kılıçdaroğlu'na rakip olacağını açıkladı.

Eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, 28-29 Mart tarihinde yapılacak CHP Olağan Kongresi'nde Genel Başkanlığa aday olacağını Hürriyet'e açıkladı. Atıcı, konuyla ilgili Mersin İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de basın toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

Hürriyet- Rifat Başaran

Aytuğ Atıcı kimdir?

23 Kasım 1964 tarihinde Adana'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamladı. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1987 yılında bitirdi. Aynı Fakültede 1996 yılında doçent oldu. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne 2002 yılında atandı ve burada Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesini kurdu. 2003 yılında profesör oldu. Mersin Üniversitesinde Başhekimlik, Dekan Yardımcılığı, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve İlk Yardım Araştırma ve Uygulama Merkezi Kurucu Müdürlükleri, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkalığı, Neonatoloji Bilim Dalı Kurucu Başkanlığı görevlerini yürüttü. Mersin Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu üyeliği, Gebe Eğitim Merkezi kuruculuğu, Sağlık Bakanlığı Danışma Kurulu üyelikleri ile 2 dönem Mersin Tabip Odası Başkanlığı yaptı. Mesleki ve sosyal alanda faaliyet gösteren birçok derneğin yöneticiliğini yaptı. 12 Haziran 2011’de 24. Dönem CHP Mersin Milletvekili olarak TBMM’ye seçildi.

Atıcı OHAL döneminde süreç boyunca sakalını kesmemişti. Yaklaşık 2 yıl boyunca sakalını kesmeyen Atıcı, OHAL'in sona ermesi ile birlikte sakalını kesmişti.



