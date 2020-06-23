Kılıçdaroğlu'nun 'Özür dilemeli' sözlerine Bakan Soylu'dan yanıt
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" başlıklı yazısının ardından başlayan tartışmalarla ilgili "İçişleri Bakanı'nın özür dilemesi lazım" demişti. Bakan Soylu'dan yanıt geldi.
23 Haziran 2020, Salı 17:09 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Saygı Öztürk'ün "Trabzon böyle bir yükseliş görmedi" yazısının ardından sert tepki göstermişti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuya değinerek "Saygı Öztürk yazdıysa doğrudur. İçişleri Bakanı'nın, Öztürk'ten özür dilemesi lazım." dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu çağrının ardından az önce Twitter hesabından açıklama yaparak şunları yazdı:
"Sayın Kılıçdaroğlu, Özür diliyorum. Taşlıtarla Nazlı Sokak'ta büyüdük biz... Kadın, namus, insan, kavramını; ailemiz, öğretmenimiz, camideki hocamız ve sokağımız öğretti bize...Paraya, yarenliğe, makama, terk etme dediler. Terk etmeyeceğiz... Sizin gibi ve sessiz kalanlar gibi de olmayacağız... Arkadaşlık, Saygı'ya "ayıp etmişsin özür dile" demekti. Diyemedin... Bir anneye, kadına iftiraya karşı hep böyle olacağız Özür dilerim..."
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