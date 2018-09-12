Öncüpınar Gümrük Kapısı yolu 3. kilometrede geri geri giden Suriyeli Sattaf Şıh Abdullah idaresindeki 79 MB 218 plakalı otomobil, yolda ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen zırhlı polis aracının çektiği arızalı zırhlı polis aracı ile çarpıştı.

Kazada arızalı zırhlı polis aracı devrildi.

Polis ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan 1 polis memuru ve Suriyeli sürücü 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla yeniden açıldı.