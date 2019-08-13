Ceza, Ezhel ve Ben Fero gibi isimlerle yaptığı düetlerle adını duyuran Killa Hakan önceki gün gözaltına alındı. 1 gün hücrede kalan şarkıcı serbest bırakılırken onu tam olarak tanımayanlar "Killa Hakan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?" sorularına cevap aradılar. İşte Killa Hakan'ın bilinmeyenleri...

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Killa Hakan yani gerçek adı ile Hakan Durmuş, 3 Mart 1973 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ailesi 1960 yıllarında işçi olarak Almanya'ya göç etmiştir. Şarkılarında sıklıkla kullandığı 36 Boys’un kendisi için özel bir anlamı bulunuyor.

Almanya Kreuzberg'te doğup büyüyen ve Getto hayat yaşayan Hakan Durmuş sokaklarla erken yaşta tanışmış ve genç yaşlarında hapse girmişti. Cezaevi yıllarında sürekli sözler yazan repçi Türkçe rapin en eski isimleri arasında bulunuyor.

Almanya'da yabancı rap yapmak yerine Türkçe Rap yapmış ve zamanla Avrupa'da isim yapmıştır. Bölgesinde sosyal işlerle de uğraşan Killa Hakan, geçtiğimiz günlerde Onedio’nun bir programına katılmış ve burada kendisi hakkında merak edilen soruları yanıtlamıştı.

Şarkılarında devamlı söylediği "36" sayısı; doğup, büyüdüğü Kreuzberg City' nin posta kodu numarasıdır.