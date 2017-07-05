Kinoa nasıl pişirilir?

Pancarlı Kinoa

Kinoa Köftesi

Kinoa Salatası

Kinoa pişirilmeden önce yarım saat kadar suda bekletilir. Daha sonra kinoanın tadındaki acılığın giderilmesi için süzgeçte bol suyla ve ovularak iyice yıkanır. Pişirmek için hazır olan kinoanın iki katı kadar su hazırlanır. Bir Bardak kinoa için iki bardak su olacak şekilde kinoa, suda, et suyunda ya da tavuk suyunda kaynamaya başlayana kadar yüksek ateşte pişirilir. Su kaynamaya başlayınca tencerenin kapağı kapatılarak altı kısılır. 15 dakika kadar kısık ateşte pişen kinoa 5 dakika dinlenmeye bırakılır. Marketlerdeki ürünlerin paketlerinde de nasıl pişirileceği ve farklı kino tarifleri yer almaktadır.Kinoa faydalarından yararlanmak içinarasında çok yararlı ve lezzetli bir tarif olarak öne çıkan kırmızı pancarlı kinoayı deneyebilirsiniz:5-6 adet pancari, 1 su bardağı kinoa, 1,5 bardak su, 1 diş sarımsak, 1 çay bardağı ceviz içi, 1,5 çay bardığı zeytin yağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumu, 100 gram hellim, keçi, lor ya da tulum peyniri, 2 yemek kaşığı nar ekşisi veya balzamik sirke, tuz.Kinoa bir süzgeçte bol suyla iyice yıkanır. Bir tencerede suya konulan kinoa haşlanır. Su kaynayınca 10 dakika daha kısık ateşte haşlanır. Dövülmüş sarımsak ve ceviz teflon tavada, cevizin kendi yağında kavrulur. Soğuyan kinoa, tuz, keten tohumu, sirke veya nar, doğranmış peynir, zeytinyağı ve soğuyan ceviz karıştırılır. Soyulmuş pancar rendelenerek diğer malzemelere ilave edilir. Salata karıştırılır ve servise hazır hale gelir.Kinoa (yarım su bardağı), havuç (1 adet), soğan (4 adet), sarımsak (2 diş), fasulye (yarım bardak), galeta unu (1/4 bardak), yumurta (1 adet), kimyon (1 kaşık), maydanoz (yarım demet), yağ (2 yemek kaşığı), kırmızı biber ve tuzAkşamdan ıslatıla fasulyeler pişirilir ve soğumaya bırakılır. Maydanoz, soğan, sarımsak ve havuç blenderda çekilir. Daha önceden hazırlananbir çay kaşığı tuz atılarak bir bardak sıcak suda üzeri kapatılmadan orta ateşte pişirilir. Soğuyan kinoya blenderdan geçirilen karışıma eklenir. Karışıma ezilmiş fasulye, yağ, yumurta ve baharat eklenerek iyice karıştırılır. Karışıma elle köfte şekli verilir. Köfteler teflon tavada biraz yağ ile iyice kızartılır.Hafif, besleyici ve lezzetli bir tarif olarak1 çay bardağı kinoa, 1 tane kırmızı puf biber, 3 tane kabak (orta boy), 4 çay bardağı zeytin yağı, 7 tane kuru domates, 2 çay bardağı nar ekşisi, tuz.Kinoalar bir süzgeçte çok iyi yıkanır. Kinoalar bol suda haşlanır. Daha sonra su süzülür. Kuru domatesler yıkanarak az suda 5 dakika kaynayan suda haşlanır. Haşlanmış kuru domateslerin suyu süzülerek 3-4 parçaya bölünür. Bir yandan da kızartmalık doğranan kabak ve biber teflon tavada, yağ katılmadan ve orta ateşte kızartılarak tabağa alınır. Kabak ve biberlerin üzerine kinoa ve domatesler serpiştirilir. Son olarak nar ekşisi, zeytin yağı ve tuz eklenerek karıştırılır.