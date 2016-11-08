Kilo vermeniz durduysa bunlara dikkat edin!



1. KAHVALTIYI SAĞLIKLI BESİNLER EŞLİĞİNDE YAPMAYA ÖZEN GÖSTERİN



2. ÜÇ ANA ÖĞÜN ÖNCESİ SU İÇEREK FAZLA YEMEYİ ÖNLEYİN

3. ANA ÖĞÜNLERİNİZE ÇORBA EKLEYİN





4. ARA ÖĞÜNLERİ ASLA İHMAL ETMEYİN

Zayıflamak ve istenilen beden ölçülerine kavuşmak herkesin hayali. Düzenli beslenme ve spor ile bu hayali gerçeğe dönüştürmek mümkün olsa da bazı dönemlerde kilo verme konusunda duraklama yaşanabiliyor.Kilo vermek isteyenleri motivasyon kaybına ve endişeye sürükleyen bu olay bazı pratik önerilere dikkat edilerek çözülebilir. İşte kilo veremeyenlerin dikkat etmesi gerekenler:Kahvaltı etmek sağlıklı beslenmenin de zayıflamanın da ilk kuralı. Bu kuralı ne olursa olsun ihmal etmeyin. Uyandıktan sonra en geç iki saat içerisinde kahvaltı yapmak metabolizmanın hızlanması açısından çok faydalı. Kilo vermenizi yeniden hızlandırmak için kahvaltınızı yumurta, salatalık ve bir dilim peynirle yapın. "Yok ben bunlara vakit ayıramam" diyorsanız, yağsız bir bardak süt ve yulaf ezmesi de yeterli. Dilerseniz az miktarda bal ve reçelle kahvaltınızı tatlandırabilirsiniz. Kahvaltı sizin yağ yakma hızınızı artıracaktır.Yemekten hemen önce içeceğiniz bir bardak suyun yarattığı mucizeye inanamayacaksınız. Birincisi, su sizi tok tutar. İkincisi, metabolizmanızı hızlandırır. Günde 2 litre su içmek sağlıklı zayıflayabilmenizin 'olmazsa olmaz' şartı."Ben bir türlü su içemiyorum" diyenlerdenseniz, sizin için de bir formülümüz var: Suyunuza mevyve dilimleri katın. Mevsimine göre elma, armut, limon, çilek gibi... Böylece suyunuzun tadı değişecektir. Kimbilir belki siz de 'su sevenler'den olabilirsiniz.Türk mutfağının geleneksel yiyeceklerinden biri olan çorbanın zayıflama konusunda nasıl etkili olduğuna inanamazsınız. Bir kere, çorba içildiği andan itibaren açlık hissini ortadan kaldırıyor. Böylesi sizin az yemek yemenize yardımcı oluyor. Kurubaklagillerden ya da sebzelerden yapılmış çorbaları öneririz. Çünkü bu çorbaların besleyici yönü kuvvetli. Lif yönünden zengin olduğu için sizi uzun süre tok da tutuyor. Önerimiz, her akşam mutlaka bir kase çorba içmeniz.Diyet yaparken vücudu uzun süre besinsiz bırakmak çok zararlı. Ara öğünler bu noktada imdadınıza yetişiyor. Kuruyemiş, orta boy meyve ve bir kase yağsız yoğurt gibi hafif atıştırmalıklar hem besin ihtiyacınızı karşılıyor hem de metabolizmanızıın verimli çalışmasına katkı sağlıyor. Yanında domates ve salatalıkla beraber simit-ayranın da bir atıştırmalık olduğunu unutmayın. Bu atıştırmalıklar sizi tok tutar. Böylece ana öğünlerde yediğiniz yemek miktarı azalır ve fazla kalori almanız da engellenir.Unutmayın, diyet yapmak önemli ama sağılınız çok daha önemli!